Кожобек Рыспаев: С поста главы парламентского комитета по ТЭК не уйду!

"Без СДПК я смогу, а с поста председатель парламентского комитета по ТЭК и недропользованию не уйду!". Об этом в беседе с VB.KG заявил депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев. Отметим, накануне политсовет партии исключил парламентария из рядов социал-демократов, сославшись на то, что "он поставил себя вне партии".

- Я не обижаюсь. Наоборот, скажу спасибо СДПК, что с ней прошел в Жогорку Кенеш, стал депутатом. А то, что они без оснований, без доказательств взяли и исключили меня из партии – их право. За свои действия пусть они сами отвечают. Я без партии тоже могу. Мандат-то отобрать у меня никто не имеет права. Может другие хорошие партии, которые для народа работают, меня пригласят. Не останусь на улице. Я работаю с душой, главное - завоевать доверие народа, - сказал парламентарий.

При этом Рыспаев подчеркнул, что отозвать его с должности главы комитета по ТЭК и недропользованию социал-демократы не могут.

- Это полномочия Жогорку Кенеша, а не одной партии. Партия пусть не вмешивается в дела всего Парламента. Возможно, есть какие-то люди, которые меня недолюбливают, я же выступаю против коррупции и может их чем-то задеваю. Но мне воевать не с кем. Я не стану устраивать разборки и требовать объяснений от членов парламентской фракции СДПК. Буду продолжать свою деятельность. Я как глава комитета намерен поднять вопросы по кредитному соглашению ЛЭП "Датка-Кемин". Потому что соглашение ратифицировали, деньги отдали, а исполнение какое? Может, как по ТЭЦ Бишкека деньги ушли не туда? Уже недовольство идет в обществе. Пусть коррупционеры отвечают, - заключил теперь уже независимый от партии депутат Кожобек Рыспаев.

Напомним, кредитное соглашение о строительстве ЛЭП "Датка-Кемин" было одобрено Жогорку Кенешем 14 июня 2012 года сразу в трех чтениях. Деньги в размере 389 миллионов долларов выделил Эксим банк Китая на 20 лет под 2 % годовых. Реализовывала проект китайская компания TBEA.