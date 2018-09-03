На джайлоо Кырчын привлечено 20 единиц спецтехники МЧС

В целях обеспечения безопасности граждан и туристов от ЧС природного и техногенного характера во время Третьих Всемирных игр кочевников на джайлоо Кырчын привлечено 20 спецтехники МЧС и 127 спасателей. Об этом рассказал командир Государственного центра подготовки спасателей МЧС КР подполковник Кумар Ахматов, сообщает пресс-служба МЧС.

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности граждан и туристов от ЧС природного и техногенного характера во время Третьих Всемирных игр кочевников, от Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики всего привлечены около 300 спасателей и 67 единиц спецтехники (пожарные расчеты, аварийно-спасательные машины, инженерные тяжелые техники, водный транспорт). Согласна приказа ЧС КР Нурболотаа Мирзахмедов, силы и средства МЧС распределены на 15 мобильных пунктах, начиная от аэропорта "Манас" до джайлоо Кырчын. Развернуты палатки для личного состава, организованы штабы МЧС КР .