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На джайлоо Кырчын привлечено 20 единиц спецтехники МЧС

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- Елена Цой
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В целях обеспечения безопасности граждан и туристов от ЧС природного и техногенного характера во время Третьих Всемирных игр кочевников на джайлоо Кырчын привлечено 20 спецтехники МЧС и 127 спасателей. Об этом рассказал командир Государственного центра подготовки спасателей МЧС КР подполковник Кумар Ахматов, сообщает пресс-служба МЧС.

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности граждан и туристов от ЧС природного и техногенного характера во время Третьих Всемирных игр кочевников, от Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики всего привлечены около 300 спасателей и 67 единиц спецтехники (пожарные расчеты, аварийно-спасательные машины, инженерные тяжелые техники, водный транспорт). Согласна приказа ЧС КР Нурболотаа Мирзахмедов, силы и средства МЧС распределены на 15 мобильных пунктах, начиная от аэропорта "Манас" до джайлоо Кырчын. Развернуты палатки для личного состава, организованы штабы МЧС КР .

URL: https://www.vb.kg/373157
Теги:
МЧС, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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