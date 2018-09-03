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Фото дня: Отунбаева, Токоева, Эрдоган и президент

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- Елена Цой
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Редакция VB.KG уже писала о том, что в рамках официального визита президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан супруги двух глав государств Айгуль Токоева и Эмине Эрдоган сегодня, 3 сентября, посетили этногородок в урочище Кырчын.

"Супругам президентов двух государств продемонстрировали изделия местных мастеров, например, ковроткачество древним способом. Затем они прошлись по этнобазару, пообщались с кыргызстанцами. Для первых леди двух стран на главной сцене этногородка показали игры всадников, трюки на лошадях", - говорится в официальном релизе отдела информационной политики АПКР.

А вот и фотографии к этому событию - только помимо первых двух леди - Кыргызстана и Турции, в кадре экс-президент нашей республики Роза Отунбаева в элечеке. Кстати, ранее мы писали, что Айгуль Токоева, судя по стилю и дизайну, одевалась в отечественном доме моды DILBAR. Видимо и Роза Отунбаева также заказывала себе костюм у Дильбар Ашимбаевой. Что ж, хороший выбор.

Остается надеется, что такая "женская" политика даст свои благодатные плоды.

URL: https://www.vb.kg/373162
Теги:
президент, Турция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Роза Отунбаева
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