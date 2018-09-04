Депутаты про приход Канатбека Исаева в ЖК: "Пришел и ладно, пусть работает"

Сегодня на торжественное открытие очередной сессии ЖК пришел депутат Канатбек Исаев.

Напомним, ранее на него Генпрокуратура возбудила два уголовных дела: по статьям "приготовление к преступлению", "массовые беспорядки", "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" УК КР, а также "получение взятки" будучи мэром Токмака. Однако Бишкекский горсуд прекратил последнее обвинение по "истечению срока давности". На данный момент решением судебного органа первое дело отправлено на доследование, а сам Канатбек Исаев отпущен из-под стражи под домашний арест.

Однако сами парламентарии к появлению своего коллеги в стенах ЖК отнеслись равнодушно, лишь подчеркнув, что "мандата его никто не лишал", "раз хочет, пусть работает" и "пришел, ну и пусть".

"Это хорошо. Он на данный момент остается депутатом. Человек хочет работать, это замечательно. Суд еще не закончился, а значит его нельзя назвать виновным человеком. Тем более, что по одной статье дело прекращено, по второй – идет доследование. Конечно, у него сохраняется статус подозреваемого. Но он должен ходить на работу, пока суд решение не примет. Это его обязанность. Не стоит забывать, что суды первых инстанций могут принимать решения, но они не являются окончательными. Такое решение выносит лишь Верховный суд", - заверили VB.KG парламентарии.