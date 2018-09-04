В Кыргызстане начался осенний призыв на военную службу

С 4 сентября 2018 года на территории Кыргызстана начат призыв граждан на срочную военную службу. Об этом сообщает Госкомитет по делам обороны КР.

Как отмечается, все кыргызстанцы призывного возраста от 18 до 25 лет, не имеющие право на отсрочку или освобождение, обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту жительства для прохождения призывной комиссии.

"Осенью 2018 года планируется набрать: несколько тысяч граждан в Вооруженные Силы КР для комплектования соединений и частей СВ, СВО, ГКДО, ГПС, НГ и других воинских формирований. В первую очередь будут призываться граждане от 20 лет и старше, окончившие ВУЗы и имеющие высшее, среднетехническое, средне-специальное образования, а также различные специальности, необходимые ВС КР. А также граждане, имеющие право на прохождение и подлежащие призыву на альтернативную службу", - информирует оборонное ведомство.

Комплектование призывников осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципам.

"В первом случае граждане призываются в воинские части, расположенные в проживаемой области, во втором - за пределами места проживания. Для улучшения качества контингента рядов ВС КР будет проводиться проверка уровня физического развития призывников с принятием зачетов и с проведением тестов для определения их морально-деловых качеств, по результатам которого, будут приниматься решения по каждому", - подчеркнули в Госкомобороне.

Уточняется, что осенний призыв продлится до начала ноября 2018 года.