В Кыргызстан прибыла военная делегация из Китая

В Кыргызстане находится военная делегация во главе с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Цилян.

Специалисты по Китаю, подчеркивают, что это значимый визит - по статусу и влиянию его должность выше, чем Миниситра обороны. По сути он самый главный человек в Китаев, который отвечает за вопросы военной безопасности.

Вчера начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев встретился с высоким гостем и членами делегации на территории Генерального штаба.

- Уровень кыргызско-китайских взаимоотношений всегда был очень высоким. Мы будем укреплять узы добрососедства, дружбы и сотрудничества во благо народов наших стран и безопасности в регионе и в мире в целом, - сказал глава Генштаба ВС КР, приветствуя гостей.

Необходимо отметить, что кыргызско-китайское сотрудничество активно развивается как на двусторонней основе, так и в формате Шанхайской организации сотрудничества. За годы сотрудничества китайской стороной Вооруженным Силам Кыргызстана была оказана помощь в виде вооружения, военной и специальной техники, материально-технического имущества, средств связи и ПВО, строительства жилых домов. И не только.

Во время встречи стороны рассмотрели перечень вопросов, касающихся углубления двустороннего военного и технического сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшей совместной работы.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Генеральным штабом ВС КР и Министерством обороны КНР, а также Соглашение о предоставлении очередного гранта и Протокол на поставку вооружения и военной техники.

После встречи китайские гости побывали в войсковой части, расположенной в н.п. Кой-Таш, где для них была организована экскурсия по территории части и ознакомились с историей старейшего войскового соединения Кыргызской Республики. Также в планах делегации посетить войсковую часть в г. Балыкчы.