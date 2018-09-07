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Председатель Конституционной палаты КР выступил с докладом в Сеуле

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- ВБ
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С 2 по 5 сентября 2018 года в Сеуле проходила международная конференция на тему "Конституционное правосудие и демократия", посвященная 30-летию Конституционного суда Кореи.

В мероприятии приняли участие председатели и судьи органов конституционного контроля из 34 стран и председатели четырех международных организаций по всему миру. От Кыргызской Республики в конференции приняла участие делегация в составе Председателя Конституционной палаты Эркинбека Мамырова и судьи-секретаря Меергуль Бобукеевой.

Программа международной конференции была разделена на четыре сессии, где обсуждались актуальные вопросы развития конституционного правосудия в современном мире, защиты прав человека посредством конституционного правосудия, а также борьбы с новыми вызовами в XXI веке.

В ходе работы конференции Председатель Конституционной палаты Э. Мамыров выступил с докладом на тему "Практика Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по защите прав и свобод человека и гражданина".


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URL: https://www.vb.kg/373264
Теги:
Конституционная палата, Южная Корея, Кыргызстан
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