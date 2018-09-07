В КР до конца года планируют завершить строительство 72 соцобъектов

На 1 сентября 2018 года завершено строительство 22 школ и 4 детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается, всего было сдано в эксплуатацию 32 социальных объекта.

"Из них: 3 спортивных зала, 1 объект здравоохранения и т.д. Кроме этого проведен капитальный ремонт 8 объектов: 4 в сфере образования, 1 здравоохранения, здания спортивного комплекса, культуры и т.д. Также завершилась и реабилитация систем водоснабжения по программе "Таза суу" сел Семеновка и Кожояр Семеновского а/а Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что до конца текущего года запланирована сдача в эксплуатацию еще 72 соцобъектов, а также строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения 14 объектов по программе "Таза суу". При этом капремонт охватят 23 строительных гособъекта.