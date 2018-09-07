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В КР до конца года планируют завершить строительство 72 соцобъектов

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- Виктория Григоренко
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На 1 сентября 2018 года завершено строительство 22 школ и 4 детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается, всего было сдано в эксплуатацию 32 социальных объекта.

"Из них: 3 спортивных зала, 1 объект здравоохранения и т.д. Кроме этого проведен капитальный ремонт 8 объектов: 4 в сфере образования, 1 здравоохранения, здания спортивного комплекса, культуры и т.д. Также завершилась и реабилитация систем водоснабжения по программе "Таза суу" сел Семеновка и Кожояр Семеновского а/а Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что до конца текущего года запланирована сдача в эксплуатацию еще 72 соцобъектов, а также строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения 14 объектов по программе "Таза суу". При этом капремонт охватят 23 строительных гособъекта.


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URL: https://www.vb.kg/373276
Теги:
Госстрой, строительство, школа, Кыргызстан
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Комментарии
Остап
07.09.2018, 16:24

Окей сынки, а что сделали вы? Новая власть? Это все еще на багаже экса, которого день и ночь очерняете, а его дела еще вам в зачет идут! Так что вы сделали? Ничего ровным счетом!

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