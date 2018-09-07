Сотрудник УВД Бишкека задержан за переброску наркотиков в колонию

Следственным управлением ГСИН 10 августа 2018 года задержан соучастник преступления по перебросу запрещенных предметов на территорию учреждения №27, расположенного в с. Молдовановка Аламединского района Чуйской области, в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Подозреваемый - Н.К.Ж., 1984 года рождения - являлся на момент задержания сотрудником ОВД одного из столичного УВД города Бишкек. В настоящее время дело направлено на рассмотрение суда", - пояснили в ГСИН.

Напомним, 16 декабря 2017 года двое мужчин пытались совершить переброс неизвестного пакета на территорию колонии №27. Первый был задержан на месте, а второй скрылся с места преступления.

Согласно заключению эксперта Государственной судебно-экспертной службы, обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуаной. Общий вес пакета составил 189,67 грамм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 247 УК КР.