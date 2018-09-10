Сколько молодежных бизнес-проектов действуют благодаря "Кумтору"?

"Кумтор Голд Компани" профинансировал проект "Фонда Евразия Центральной Азии" КР (ФЕЦА), охвативший две группы молодежи, проживающей на южном берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщается в информационном бюллетене КГК.

"Существует категория молодых людей Иссык-Кульской области, желающих открыть свой собственный бизнес, другая часть ориентирована на то, чтобы трудоустроиться в уже существующих компаниях. В результате реализации проекта молодежь из Каракола, Джети-Огуза, Балыкчы, Боконбаево, Кызыл-Суу и Тамги - 407 человек - получили знания об эффективных методах ведения бизнеса и его развитии. Также создано более 80 рабочих мест и поддержано 18 бизнес-проектов: 4 ‒ в сфере сельского хозяйства, 6 ‒ делопроизводства, 7 ‒ предоставления услуг и 1 ‒ в сфере туризма", - отмечается в бюллетене от КГК.

Как уточняется, на данный момент из бизнес-проектов молодых предпринимателей успешно реализуются: производство фруктового сока в стеклотаре, теплица "Кайнар Аралы", аренда строительного оборудования "Элдик", производство мясных полуфабрикатов "Устукан KG", производство сухофруктов и другие.