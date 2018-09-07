Как уберечь родных от несчастных случаев?

Чтобы избежать или снизить вероятность несчастного случая, необходимо принимать меры безопасности, чтобы мы и наши близкие не пострадали.
Уважаемые граждане!
Если в вашей семье есть маленькие дети или вместе с вами проживают лица с ограниченными физическими возможности, просим соблюсти элементарные меры безопасности:
- не оставлять их без присмотра взрослых;
- запирать окна и/или оборудовать дополнительными замками;
- отключать греющееся газовое или электрическое оборудование;
- не оставлять оголённые провода, все провода должны быть исправном состоянии;
- не оставлять электроприборы в банях или ванной комнате;
- правильно хранить домашнюю утварь и бытовую химию;
- не ставить рядом емкости с бытовой химией и бутылки с соком или водой;
- сделать домашнюю аптечку недоступной и не оставлять лекарства в пределах досягаемости;
- оборудовать шкафчики дополнительными блокираторами;
- убедиться в надежности подвешенных предметов и по возможности укрепить
дополнительно.
Соблюдение основных мер безопасности защитит их от получения возможных травм и убережет от несчастного случая, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.