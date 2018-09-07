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Как уберечь родных от несчастных случаев?

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- ВБ
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Чтобы избежать или снизить вероятность несчастного случая, необходимо принимать меры безопасности, чтобы мы и наши близкие не пострадали.

Уважаемые граждане!

Если в вашей семье есть маленькие дети или вместе с вами проживают лица с ограниченными физическими возможности, просим соблюсти элементарные меры безопасности:

- не оставлять их без присмотра взрослых;

- запирать окна и/или оборудовать дополнительными замками;

- отключать греющееся газовое или электрическое оборудование;

- не оставлять оголённые провода, все провода должны быть исправном состоянии;

- не оставлять электроприборы в банях или ванной комнате;

- правильно хранить домашнюю утварь и бытовую химию;

- не ставить рядом емкости с бытовой химией и бутылки с соком или водой;

- сделать домашнюю аптечку недоступной и не оставлять лекарства в пределах досягаемости;

- оборудовать шкафчики дополнительными блокираторами;

- убедиться в надежности подвешенных предметов и по возможности укрепить

дополнительно.

Соблюдение основных мер безопасности защитит их от получения возможных травм и убережет от несчастного случая, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/373288
Теги:
ГУВД, дети, инвалиды, несчастный случай, Бишкек
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