Кыргызстанец сбил людей на юге Москвы: 3-е в критическом состоянии

Водитель, въехавший в группу людей на Новочеркасском бульваре в Москве является гражданином Кыргызстана Бекжаном С., 1997 г.р.. И, по предварительным данным, сделал он это специально после конфликта в кафе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Polo сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. Есть информация, что в кафе между гостями возникла ссора, и все участники решили выйти на улицу, чтобы разобраться по душам. Разборки переросли в массовую драку, кто-то достал травматический пистолет и начал стрелять. Бекжан С., видимо, решил разобраться с обидчиками кардинальным образом.

В настоящее время водитель задержан, пострадавшие госпитализированы. По последним данным количество пострадавших в результате наезда возросло до 9, из них трое в критическом состоянии. В полиции отметили, что водитель не скрывался с места происшествия, он дает показания.