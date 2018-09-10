Председатель дачного общества за 1000 сомов продал участок земли

Имеет ли право председатель дачного общества продать бывшему охраннику пустующий участок, ранее никому не выделяемый и являющийся разворотным кольцом для дачников, проживающих на этой улице? Решения Общего собрания не было. Продажа была оформлена в 2005 году решением правления. В 2006, 2008 при смене председателя данное решение было аннулировано решениями правления, в 2008 общее собрание проголосовало против сделки.

Системная регистрация на данный участок не проводилась.Участок продан в Обществе за 1000 сомов. В настоящее время сын охранницы ( через 13 лет) огородил участок забором и строит дом, лишив людей возможности разворота на автотранспорте по улице.

Красной книги на руках у него нет, решение на оформление документов в Госрегистре на участок председателем Общества не выписывалось.

Законны ли его действия, и может ли правление без решения Общего собрания продавать государственную землю?

Вопрос прислала Татьяна