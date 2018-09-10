Французский турист сломал ногу в ущелье близ Теплоключенки

На Иссык-Куле турист из Франции сломал ногу, взбираясь в верхнюю часть ущелья близ Теплоключенки. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечается, добраться до него спасатели смогли лишь спустя сутки.

- Гражданин Франции А. Enders, 1989 года рождения поднялся в ущелье Алтын Арашан, расположенное в 10 километрах к востоку от города Каракол. Это территория Ак-Суу (бывшая Теплоключенка – примеч. ред), названная так в честь многочисленных горячих источников, расположенных вблизи села. Однако в процессе подъема он сломал ногу и вернуться самостоятельно не смог. Причем, на момент происшествия он находился на самой вершине, - проинформировали редакцию в ведомстве.

Уточняется, сейчас турист передан медикам, ему оказана вся необходимая помощь.