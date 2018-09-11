"Кыргызским" кафе в Москве рекомендуют отказаться от продажи спиртного

Участившиеся в России скандальные происшествия с участием кыргызстанцев могут негативно повлиять на пока еще добродушное миграционное законодательство. В посольстве Кыргызстана в РФ обеспокоены необдуманными, противозаконными действиями соотечественников. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-атташе диппредставительства Гульбарчын Байымбетова.

Она отметила, что последние годы трудовым мигрантам из нашей страны на территории России предоставлены ряд льгот. Такие, как освобождение от сдачи экзамена по русскому языку и истории, работа без патента, разрешение на вождение авто по кыргызстанским правам и многие другие. А вместо того, чтобы вести себя хорошо, они провоцируют ЧП.

- Накануне у нас состоялось общее собрание, где также присутствовали представители диаспор, трудовых мигрантов и миграционной службы. Было решено рассмотреть поведение наших ребят на территории России. Сейчас прорабатываем меры по предупреждению противоправных действий. К примеру, простые граждане видят проблему по последнему инциденту в том, что молодые люди напились. Поэтому думаем предложить "кыргызским" кафе и клубам, которые посещают наши соотечественники, работать до 12 часов ночи и не предлагать посетителям алкогольные напитки, - рассказала Гульбарчын Байымбетова.

Кроме того, планируется ведение разъяснительных бесед с приезжими из Кыргызстана по поводу соблюдения российского законодательства.

- Это серьезный вопрос, быстро его не решить. Ведь проблема и в воспитании, которое получают кыргызстанцы в семье и школе, - подчеркнула диппредставитель.

Что касается пострадавших в результате автонаезда, который совершил уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев, то пресс-атташе посольства сообщила, пострадавшие граждане Кыргызстана, почти все они были доставлены в разные больницы.

- Мы, в свою очередь, готовы оказать им всяческую помощь, - сказала Байымбетова.

Кстати, погибший 1997 г.р. также является гражданином КР.

Подозреваемому, обвиняемому в умышленном убийстве посольство тоже готово помочь, к примеру, предоставив адвоката.

Напомним, рано утром 9 сентября на Новочеркасском бульваре в Москве гражданин РФ, уроженец Ошской области КР въехал в группу молодых людей. 10 человек пострадали, один скончался. По показаниям самого подозреваемого, конфликт между ними произошел еще внутри ресторана, где его сестра праздновала 18-летие.

Со слов сестры Дианы, ее брат вступился за нее, из-за чего уже на улице был избит. "Он сел за руль своей машины на эмоциях, а когда сбил одного – хотел остановиться, но перепутал газ с тормозом".

Отец же обвиняемого, который дал интервью российским СМИ, заявил, что злоумышленники отобрали у сына телефон и слуховой аппарат, так как Бекжан инвалид по слуху 2 степени.

"Без слухового аппарата он был раздражительным и мог не понять, что происходит", заявил он.

Данную информацию в диппредставительстве пока не подтверждают.