Официальной информации об увольнении Коеналиева нет

Появившаяся в СМИ информация о том, что управляющий делами Президента КР и Правительства КР Туруспек Коеналиев будет снят со своей должности, пока не подтверждается.

По крайней мере, пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева заявила изданию super.kg, что такой информации у нее нет.

Отметим, ранее некоторые отечественные СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме написали, что управляющего делами Президента КР и Правительства КР Туруспека Коеналиева в ближайшее время снимут с должности.

Туруспек Коеналиев с 2005 по 2007 года занимал должность руководителя аппарата премьер-министра.

Затем два года возглавлял госагентство информационных ресурсов и технологий (ГАИРТ).

С 2009 по 2010 года занимал должности заместителя и затем советника главы Государственной Патентной Службы Кыргызстана.

В апреле 2010 года исполнял обязанности управляющего делами президента, и в сентябре того же года был уже официально назначен на эту должность.