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Официальной информации об увольнении Коеналиева нет

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- Бакыт Стамов
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Появившаяся в СМИ информация о том, что управляющий делами Президента КР и Правительства КР Туруспек Коеналиев будет снят со своей должности, пока не подтверждается.

По крайней мере, пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева заявила изданию super.kg, что такой информации у нее нет.

Отметим, ранее некоторые отечественные СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме написали, что управляющего делами Президента КР и Правительства КР Туруспека Коеналиева в ближайшее время снимут с должности.

Туруспек Коеналиев с 2005 по 2007 года занимал должность руководителя аппарата премьер-министра.

Затем два года возглавлял госагентство информационных ресурсов и технологий (ГАИРТ).

С 2009 по 2010 года занимал должности заместителя и затем советника главы Государственной Патентной Службы Кыргызстана.

В апреле 2010 года исполнял обязанности управляющего делами президента, и в сентябре того же года был уже официально назначен на эту должность.


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URL: https://www.vb.kg/373333
Теги:
Кыргызстан, АПКР
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Комментарии
Улан Байгазиев
11.09.2018, 09:39
Карма: -16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 73
Комментариев: 121

Турусбек Коёналиев Атамбаевдин жердеши ал атамбаевдин аркасы менен кызматка келип байыгандардын бири АКИпресс сайтынын рейтинги боюнча Турусбек Коёналиев кыргызстандагы алдыңкы жүз байдын ичине кирет. АШАнын тегерегиндеги байлардын байлыгы кандай жол менен келгени айтпаса деле жалпыга белгилүү.

-1
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Бтишкек
11.09.2018, 10:35

Как будто этот должность собственность Коеналиевых что-ли да уже проработал.

0
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Жалоба модератору
Эльнура Рустамова
11.09.2018, 11:17
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 5
Комментариев: 10

Улан Байгазиев

Турусбек Коёналиев Атамбаевдин жердеши ал атамбаевдин аркасы менен кызматка келип байыгандардын бири АКИпресс сайтынын рейтинги боюнча Турусбек Коёналиев кыргызстандагы алдыңкы жүз байдын ичине кирет. АШАнын тегерегиндеги байлардын байлыгы кандай жол менен келгени айтпаса деле жалпыга белгилүү.

Кандай эле жаман бир нерсе болсо эле Атамбаевге жабыштырып турасыңар. Тынч эс алсын эми.

0
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Жалоба модератору
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