Картина Хабенского "Собибор" выдвинута на Оскар

Фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", пишет BBC.

"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", - сказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - подтвердил Интерфаксу председатель российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.

"Собибор" стал режиссерским дебютом Хабенского, также актер исполнил в нем главную роль. Другие роли сыграли Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.

Картина рассказывает о том, как лейтенанту советской армии, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере Собибор, удалось организовать в 1943 году восстание заключенных.