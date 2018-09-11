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Картина Хабенского "Собибор" выдвинута на Оскар

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- Елена Цой
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Фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", пишет BBC.

"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", - сказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - подтвердил Интерфаксу председатель российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.

"Собибор" стал режиссерским дебютом Хабенского, также актер исполнил в нем главную роль. Другие роли сыграли Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.

Картина рассказывает о том, как лейтенанту советской армии, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере Собибор, удалось организовать в 1943 году восстание заключенных.


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URL: https://www.vb.kg/373336
Теги:
кино, премия, Россия
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Комментарии
Karina Karimova
11.09.2018, 04:18
Карма: +124
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 168
Минусов: 44
Комментариев: 169

Какое фуфло. Остльные еще хуже. 

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