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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения работниками мэрии Оша

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- ВБ
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Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления должностным положением работниками мэрии г.Ош.

Установлено, что в нарушение постановления Ошского городского Кенеша, должностными лицами мэрии г.Ош и комиссией по распределению арендуемой муниципальной собственности был заключен договор аренды здания с частным предпринимателем сроком на 10 лет, ежемесячной арендной платы в размере 150 000 сомов в месяц, с освобождением от уплаты аренды за первые три месяца.

В результате незаконных действий должностных лиц мэрии г.Ош бюджету государства нанесен ущерб в размере более 1 млн 650 тыс. сомов.

По данному факту прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 306 (Заключение контракта вопреки интересам КР) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие, сообщает пресс-центр ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/373386
Теги:
бюджет, злоупотребление, Ош, АКС ГКНБ
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