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Тюлеев: Я с Атамбаевым в туалет рядом не схожу!

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- Бакыт Стамов
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Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев намерен объединиться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. По крайней мере, так пишет отечественное издание "Майдан", при этом не поясняя, в какой форме должен произойти этот союз.

"Только вчера Нариман Тюлеев заявлял, что если Атамбаев устроит переполох, то он сам выйдет против него с автоматом. Теперь же мы не понимаем его. Так, собственный источник из близкого окружения экс-президента сообщил нам, что Тюлеев намерен объединиться с ним. Неужели у него совсем нет принципов и совести?" - пишет газета.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к самому бывшему градоначальнику Нариману Тюлееву, который с удивлением воспринял эту новость.

- Такие новости распространяют про меня те журналисты, которые не смогли получить от меня деньги, - предположил он. - Я с Атамбаевым не то что объединяться, но даже...

Собственно, послушайте самого экс-мэра:


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URL: https://www.vb.kg/373400
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, политика, интриги, ссора
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Комментарии
Азат
13.09.2018, 09:53

Да я тоже с Тюлеевым не пойду не то, что в туалет, а даже рядом стоять нет желания.

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Расул Борошев
13.09.2018, 09:59
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 5
Комментариев: 2

- Такие новости распространяют про меня те журналисты, которые не смогли получить от меня деньгито есть он тем самым признает, что некоторым журналистам он для чего-то давал деньги? видать после этого и прошла волна хвалебных од в его честь

-2
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Кайрат
13.09.2018, 10:02

Ой акмак десе, ары жок чыксак нариман

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Нурлан Каюмов
13.09.2018, 10:05
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 29
Комментариев: 24

Атамбаев менен бир столдо отуруу да позор болуп калды. Бул эки жҮздүү адамдан элдин баары жийиркенип жатат. Бетин табактай кылып дагы саясатка башын тыгып жатканына жол болсун!

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Нурик Каптагаев
13.09.2018, 10:07
Карма: +1
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Плюсов: 1
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Комментариев: 1

Тюлеев самый достойный человек! такого не может не несите ерунду. Город всегда поддерживал Тюлеева, он работал хорошо, прям ощущался  развитие 

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Мыркымбай
13.09.2018, 10:07

Делать больше нечего Атамбаеву, с тобой еще в туалет ходить)))

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Калыс Алиев
13.09.2018, 10:11
Карма: -8
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Плюсов: 123
Минусов: 131
Комментариев: 212

Тулеев говорит все как есть с одной стороны смешно с другой стороны странно что Атамбаев на столько противный даже рядом туалет не хочет пойти.

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Кенже Бекболотова
13.09.2018, 10:17
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Комментариев: 8

Как был Нариман Тюлеев гопник, так и остался. Верните ему Оксану Филюк, она ему хотя бы тексты проверяла и быдлганство выкидывала.

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Domane Doo
13.09.2018, 10:52
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Комментариев: 24

Нариман молодчик правильно сказал, самую точку попал без слов.

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