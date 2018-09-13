Тюлеев: Я с Атамбаевым в туалет рядом не схожу!

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев намерен объединиться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. По крайней мере, так пишет отечественное издание "Майдан", при этом не поясняя, в какой форме должен произойти этот союз.

"Только вчера Нариман Тюлеев заявлял, что если Атамбаев устроит переполох, то он сам выйдет против него с автоматом. Теперь же мы не понимаем его. Так, собственный источник из близкого окружения экс-президента сообщил нам, что Тюлеев намерен объединиться с ним. Неужели у него совсем нет принципов и совести?" - пишет газета.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к самому бывшему градоначальнику Нариману Тюлееву, который с удивлением воспринял эту новость.

- Такие новости распространяют про меня те журналисты, которые не смогли получить от меня деньги, - предположил он. - Я с Атамбаевым не то что объединяться, но даже...

Собственно, послушайте самого экс-мэра: