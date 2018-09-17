Голый флешмоб в поддержку Зере порадовал мужчин

В Кирнете запустили флешмоб в поддержку певицы Зере. В конце прошлой недели она презентовала клип на свою песню "Кыз".

Провокационный ролик и композиция о праве каждой женщины самостоятельно выбирать свой образ и стиль жизни моментально стали самыми обсуждаемыми темами в социальных сетях.

Многие пользователи осудили 19-летнюю певицу за откровенный наряд. В клипе она предстала в пиджаке поверх кружевного нижнего белья. Консервативная часть общества не оценила такую свободу самовыражения.

Нашлись и те, кто поддержал исполнительницу. Кыргызстанские девушки начали выкладывать в социальные сети фотографии в пиджаках, надетых поверх нижнего белья.

Как отреагировала на такую поддержку сама певица, неизвестно. А вот мужчин акция откровенно порадовала. Правда, жалуются они, тема "свободы выбора" раскрыта не полностью.