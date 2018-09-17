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Голый флешмоб в поддержку Зере порадовал мужчин

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- Екатерина Улитина
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В Кирнете запустили флешмоб в поддержку певицы Зере. В конце прошлой недели она презентовала клип на свою песню "Кыз".

Провокационный ролик и композиция о праве каждой женщины самостоятельно выбирать свой образ и стиль жизни моментально стали самыми обсуждаемыми темами в социальных сетях.

Многие пользователи осудили 19-летнюю певицу за откровенный наряд. В клипе она предстала в пиджаке поверх кружевного нижнего белья. Консервативная часть общества не оценила такую свободу самовыражения.

Нашлись и те, кто поддержал исполнительницу. Кыргызстанские девушки начали выкладывать в социальные сети фотографии в пиджаках, надетых поверх нижнего белья.

Как отреагировала на такую поддержку сама певица, неизвестно. А вот мужчин акция откровенно порадовала. Правда, жалуются они, тема "свободы выбора" раскрыта не полностью.


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URL: https://www.vb.kg/373473
Теги:
клип, флешмоб, Кыргызстан
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Комментарии
моё дело
17.09.2018, 10:59

да не понять этих мужчин-придурков! Они радуются к голым флешмобам и в то же время жалуются что девушки испортились! Они сами же так и портят гады (((( 

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
17.09.2018, 11:11
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 148
Минусов: 140
Комментариев: 99

Получается, быть собой - это быть толстой, грязной и неряшливой... Не-а, не согласен с подобным утверждением.

Красивая, стройная, умная. Вот какой надо быть, а не пропагандировать лень и глупость.

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Гражданин
17.09.2018, 11:31

Если она решит выйти голая и скажет это мой выбор то мы должны ее поддержать и ставить лайки?

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Жаку Токонов
17.09.2018, 12:08
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 6

Кому не нравится такие девушки, пусть не смотрит на них. Никто их не заставляет. Итак то на иссык куле мы каждый год вместе купаемся с такими красивыми девушками в трусах купальниках.

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Moto Mototo
17.09.2018, 12:10
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 9
Комментариев: 66

У нас много таких придурков. Называют себя мусульманами, орут "уят" когда женщина ведет себя подобным образом, но при этом сами пользуются услугами проституток, имеют любовниц и смотрят порнуху.

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Дамир
17.09.2018, 12:43

Клип супер.

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