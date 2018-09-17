Певица Зере – проект западной пропаганды?

Супруга теолога и религиозного деятеля Кадыра Маликова Eli Satar поделилась с подписчиками в Facebook своим мнением по поводу клипа певицы Зере.

Саму певицу, наверняка, такая оценка ее творчества очень удивит.

Стилистика, пунктуация и орфография автора сохранены:

"Меня лично клип Zere никак не удивил, если честно. Оглянитесь вокруг: в принципе, много у нас девушек кто одевается так: на выход, на пляжах и тд. Западная пропаганда делает своё дело: все меньше и меньше одежды на телах. Но у нас, по сравнению, с некоторыми странами Запада -полная свобода даже в некоторых штатах США нельзя носить мини юбку и ярко красить помадой губы, не говоря уже о возрастном цензе на просматриваемый материал, цензуру и тд. В основном, у нас в обществе, нападки идут только на девушек, носящих платок, о чем свидетельствуют ежегодные разбирательства между школой и ученицами в платках, обсуждения в группах, бурная полемика в соц. Сетях и тд. Да даже взять те же самые билборды "кайран элим..." в отношении другой одежды-это не проявлялось. Просто, видимо, вновь надо поднять тему прав женщин. А для этого используют отработанные полит. Технологии Запада, где надо использовать яркий акцент, что-то, что привлечёт внимание, создаст обсуждение и останется памяти.

А дальше по отработанной схеме: подхватят знамя поддержки разные НПО, активисты и тд, чтобы внимание мирового сообщества пало на нас с осуждением нетолерантности, либо начнутся новые проекты с исследованиями и работой с населением.

Приведу такие примеры: помните, булочки Майдана, зонты в Гонконге или наши тюльпаны-символ революции?? Также и в Иране, женщин просят снять платок, пройтись без него, сфотографироваться с определённым хэштегом.

Что удивительно, приободряют женщин Востока - женщины Запада, одни и те же, к сведению, которые ведут определённую работу в разных группах. В данном случае - ярким запоминающимся 5 элементом стал обычный лифчик – некий символ СВОБОДЫ, в поддержку которого начали выступать наши известные активисты, живущие даже заграницей.

Очень жаль, что нашему подрастающему поколению свободу вменяют таким образом, смешивая с полуобнаженным телом когда-то , на 3 курсе я участвовала в переводе книги одного учёного о философии одежды. Помню, как рассматривала страницы с национальными костюмами разных народов. До сих пор помню отрывок: у всех народов национальные одежды были длинными и имелся головной убор.. С ростом интеллекта, люди начинали прикрывать свои тела... жаль, что идёт подмена понятий, жаль.. сколько у нас в истории было сильных женщин, свободолюбие и независимость которых выражалось в их духе, во внутреннем стержне, достоинстве и благородстве".