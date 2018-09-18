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Кыргызстан не развивается в ЕАЭС из-за своей пассивности и безразличия

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Сегодня, 18 сентября, в пресс-центре "Вечернего Бишкека" состоялось очередное заседание Клуба региональных экспертов КР "Пикир".

Участники встречи обсудили внешнеполитический курс Евразийского экономического союза, а также роль ЕАЭС в обеспечении национальных интересов Кыргызстана.

Эксперты отметили, что важным элементом внешней политики ЕАЭС является взаимодействие с ОДКБ, ШОС и ЭПШП как с точки зрения экономического сотрудничества, так и в сфере обеспечения безопасности на евразийском пространстве.

Кроме того, участники круглого стола напомнили об основных достижениях в международной деятельности экономического альянса. Таких как соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР, а также создание временных зон свободной торговли с Ираном, Индией, Сингапуром, Израилем, Египтом и Вьетнамом.

Однако, со слов политолога Дениса Бердакова, Кыргызстан не может воспользоваться всеми плюсами от участия в экономическом объединении.

- У нас очень мало хороших проектов на сумму свыше 5 млн долларов. Даже узбекские бизнесмены отмечают низкое качество делового климата в Кыргызстане. И заявляют, что наш бизнес находится под "политическим крышеванием". Мы же экспорто-ориентированная страна. Но наш эксперт достаточно специфический – мы можем предложить другим странам, к сожалению, не товары, а лишь рабочую силу, - сказал Бердаков.

В свою очередь Кайрат Осмоналиев заявил, что у государства вовсе нет концепции внешней политики.

- В этом полностью виноват МИД и его глава Эрлан Абдылдаев. Из-за нашей пассивности мы все время ждем, когда кто-то нам что-то предложит. И тогда мы поймем, куда двигаться, - высказался Осмоналиев.

А приглашенная на встречу депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова признала, что многие власть имущие от нежелания что-либо решать в стране прикрываются ширмой "маленькой страны".

- Это когда наши чиновники говорят: мы страна маленькая, помогите нам, дайте гранты. Это нас развращает, и мы становимся зависимыми, - резюмировала парламентарий.

Что еще мешает развитию Кыргызстана, и есть ли шанс реализоваться на международной арене в рамках ЕАЭС? Обо этом вы узнаете из видеоматериала VB.KG


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URL: https://www.vb.kg/373529
Теги:
Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, МИД, Эрлан Абдылдаев
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