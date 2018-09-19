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Маршрутка проехала мимо остановки, где стояла бабушка - инвалид на костылях

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- ВБ
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Уважаемая редакция! Мэрия реагирует на ваши публикации, пожалуйста, обратите внимание Азиза Суракматова!

Это сообщение опубликовали в Фейсбуке, но я сам езжу этим маршрутом и постоянно сталкиваюсь с такими же ситуациями. Помогите!

"Сегодня утром в час пик маршрутка №131, с номером 1987 красного цвета наглым образом проехала мимо остановки, несмотря на толпу ожидавших людей, где также стояла бабушка - инвалид с костылями. Данная маршрутка остановилась далее за поворотом в неположенном месте, потому что там было больше народу. Следующая же появилась только спустя полчаса .

Почему водители этого маршрута позволяют себе такое поведение? И ведь это уже не первый раз. Ранее по этому вопросу мы обращались в Управление транспорта Бишкека, но никаких изменений не последовало, они как вели себя по-хамски по отношению к пассажирам, так и ведут. Кроме того, каждый раз эту маршрутку ждешь по 30-40 минут, постоянно приезжает переполненной, а после 18:00 вообще перестают ездить. А это единственный маршрут, который ездит в южную сторону с района Центральной мечети. Что это за беспредел, куда можно обратиться, подскажитие, пожалуйста?".


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URL: https://www.vb.kg/373551
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, нарушения, Бишкек, мэр, общественный транспорт, беспредел
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Комментарии
фыв
19.09.2018, 13:56

По хорошему, надо ужасточить условия для маршрутчиков. Они борзеют каждым разом. Интервал надо уменьшить, людей и так полно. Например я езжу на 216, утром и вечером ждем по 15-30 минут и то приезжает полностью забитый, не пройдешь никак 

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Водителю маршрутки
19.09.2018, 13:58

Тварь конченная, придет время, и возможно ты тоже станешь инвалидом, а если и не инвалидом, то по другому тебя достанет боженька.

Когда уберут этих маршруточников, которые портят всем настроение, нарушают ППД. Увольняйте таких мразей.

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