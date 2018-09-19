Маршрутка проехала мимо остановки, где стояла бабушка - инвалид на костылях

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Это сообщение опубликовали в Фейсбуке, но я сам езжу этим маршрутом и постоянно сталкиваюсь с такими же ситуациями. Помогите!

"Сегодня утром в час пик маршрутка №131, с номером 1987 красного цвета наглым образом проехала мимо остановки, несмотря на толпу ожидавших людей, где также стояла бабушка - инвалид с костылями. Данная маршрутка остановилась далее за поворотом в неположенном месте, потому что там было больше народу. Следующая же появилась только спустя полчаса .

Почему водители этого маршрута позволяют себе такое поведение? И ведь это уже не первый раз. Ранее по этому вопросу мы обращались в Управление транспорта Бишкека, но никаких изменений не последовало, они как вели себя по-хамски по отношению к пассажирам, так и ведут. Кроме того, каждый раз эту маршрутку ждешь по 30-40 минут, постоянно приезжает переполненной, а после 18:00 вообще перестают ездить. А это единственный маршрут, который ездит в южную сторону с района Центральной мечети. Что это за беспредел, куда можно обратиться, подскажитие, пожалуйста?".