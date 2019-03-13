Мэрию попросили разобраться с "дикими" водителями общественного транспорта

Уважаемый Азиз Эмильбекович !!!
Жизнь, со своим поворотами и изгибами намного богаче,чем мы даже можем представить..
Я думаю,что озвучу просьбу и пожелания абсолютного большинства людей, которые пользуются маршрутками !
Из всех предыдущих градоначальников,никто!!! не смотря на все обещания !!! не смог преодолеть лобби и "крышевания" маршруток !
Не смотря на аварии,с трагедиями людей!
Не смотря на грязь,страшное состояние автопарка !
Бесконечные телефонные переговоры во время движения - предупреждение о сотрудниках ГАИ !!!
Натуральные ралли и тупое стоянки на остановках !!!! Ждут заполнения пассажиров,игнорируя людей и требования начать движение!!! Мотивация - иду по графику !!!
Разве об этом не знает автоинспекции, разве об этом не знает ГАИ,
Всё об этом ЗНАЮТ !!!!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К ВАМ !!!!
СДЕЛАТЬ ТАК,ЧТО В ИСТОРИИ ГОРОДА И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВЫ - ЕДИНСТВЕННЫЙ,КТО НЕ БЫЛ ДЛЯ ЭТОГО ЛОББИ ПРОЙДЕННЫМ ЭТАПОМ,А ГРАДОНАЧАЛЬНИК, КОТОРЫЙ НАВЁЛ ПОРЯДОК ВО ИМЯ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ!!!