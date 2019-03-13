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Мэрию попросили разобраться с "дикими" водителями общественного транспорта

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- ВБ
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Часто пользуюсь автобусами и бусами по утрам. Но часто вижу и слышу то, как водители еще с утра ставят громко свою "любимую" музыку на весь салон и "заставляют" слушать этот кошмар других. Была бы та музыка (в ползвука), для себя, возле себя - водителя, еще ладно... Но эти водители - особенно те, кто обслуживает перевозки по т.н. "жилмассивам Бишкека", мало того, что ставят музыку на полную громкость, что уши закладывает, но еще ставят такую музыку, которую тошно даже слушать! Что именно - не стану говорить, так как это уже переход на личности, и "о вкусах речь" получится.

В этой ситуации отличаются водители, которые обслуживают центр города. Они очень культурно и вежливо все это понимают. И их музыку (в полсилы звучания) слушать-то даже приятно... Они не раздражают пассажиров, и даже все хорошо..

Но что делать с "дикими" водителями, и их "дикими песнями" по "жилмассивным" маршрутам?!

Нужен запрет! Есть ли запрет? Какие условия музыки предусмотрены в автобусах и бусах, и что запрещено?

Прошу передать владельцам и мэрии Бишкека дать ясный ответ пассажирам, чтобы они могли потребовать выключить громкую или похабную (дешевую) музыку, и так далее. Порой водители забывают, что пассажиры заплатили по 10 сомов не за их музыку, которую они, кстати, НЕ просят, а просто за тихий и спокойный проезд до своего места!

Пригласите, пожалуйста, специалистов, пусть они пояснят все о музыке в салоне общественного транспорта. Пусть эти сведения владельцы донесут до каждого УХА своих нанятых водителей, если они этого не знают!

Спасибо.

Народную новость прислал Болот


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URL: https://www.vb.kg/377187
Теги:
маршрутки, общественный транспорт, водитель троллейбуса, маршрутники издеваются над людьми, мэрия
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Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (24 материалов)
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Комментарии
Горожанин
13.03.2019, 16:58

Уважаемый Азиз Эмильбекович !!!

Жизнь, со своим поворотами и изгибами намного богаче,чем мы даже можем представить..

Я думаю,что озвучу просьбу и пожелания абсолютного большинства людей, которые пользуются маршрутками !

Из всех предыдущих градоначальников,никто!!! не смотря на все обещания !!! не смог преодолеть лобби и "крышевания" маршруток !

Не смотря на аварии,с трагедиями людей!

Не смотря на грязь,страшное состояние автопарка !

Бесконечные телефонные переговоры во время движения - предупреждение о сотрудниках ГАИ !!!

Натуральные ралли и тупое стоянки на остановках !!!! Ждут заполнения пассажиров,игнорируя людей и требования начать движение!!! Мотивация - иду по графику !!!

Разве об этом не знает автоинспекции, разве об этом не знает ГАИ,

Всё об этом ЗНАЮТ !!!!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К ВАМ !!!!

СДЕЛАТЬ ТАК,ЧТО В ИСТОРИИ ГОРОДА И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВЫ - ЕДИНСТВЕННЫЙ,КТО НЕ БЫЛ ДЛЯ ЭТОГО ЛОББИ ПРОЙДЕННЫМ ЭТАПОМ,А ГРАДОНАЧАЛЬНИК, КОТОРЫЙ НАВЁЛ ПОРЯДОК ВО ИМЯ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ!!!

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