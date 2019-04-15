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ДТП в Бишкеке: маршрутка протащила сотрудника "Зеленхоза" 10 метров

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- Оксана Гут
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Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Бишкека, столкновение произошло 15 апреля примерно в 7.30 часов на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова.

Водитель буса Mercedes-Benz Sprinter двигался с востока на запад по проспекту Чуй. А мужчина на мотороллере ехал с севера на юг по Исанова.

В результате ДТП водитель мотороллера получил травмы и на машине "Скорой" был доставлен в больницу. Пока информации о его состоянии нет.

Маршрутка водворена на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы. Ведется досудебное производство.

По словам очевидцев, пострадавший – сотрудник МП "Бишкекзеленхоз", бус протащил его под колесами более 10 метров.

Фото опубликовал в сети Жылдызбек Керимбаев.


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URL: https://www.vb.kg/377843
Теги:
ДТП, маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, Бишкекзеленхоз, ГУОБДД, пострадавшие, следствие
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Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (26 материалов)
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