ДТП в Бишкеке: маршрутка протащила сотрудника "Зеленхоза" 10 метров

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Бишкека, столкновение произошло 15 апреля примерно в 7.30 часов на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова.

Водитель буса Mercedes-Benz Sprinter двигался с востока на запад по проспекту Чуй. А мужчина на мотороллере ехал с севера на юг по Исанова.

В результате ДТП водитель мотороллера получил травмы и на машине "Скорой" был доставлен в больницу. Пока информации о его состоянии нет.

Маршрутка водворена на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы. Ведется досудебное производство.

По словам очевидцев, пострадавший – сотрудник МП "Бишкекзеленхоз", бус протащил его под колесами более 10 метров.

Фото опубликовал в сети Жылдызбек Керимбаев.