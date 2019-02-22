Маршрутки "терроризируют" остановки, создаются заторы!

Здравствуйте! Просьба, обратите внимание соответствующих служб, на остановках маршрутки останавливаются в начале и накапливаются, становятся в два ряда и не пропускают последующие транспортные средства, создают помехи! Из-за этого заторы, не могут проехать другие, тогда как больше половины остановки не используется по назначению, а просто пустует или превращены в стоянки для таксистов или паркуются машины.

Посмотрите, что творится на остановке Советская ул. Киевская, Ахунбаева и проспект Мира, Гоголя и пр.Чуй и т.д. Неужели нельзя проехать на другой конец остановки и остановиться в один ряд, не создавая помехи другим?