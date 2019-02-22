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Маршрутки "терроризируют" остановки, создаются заторы!

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- ВБ
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Здравствуйте! Просьба, обратите внимание соответствующих служб, на остановках маршрутки останавливаются в начале и накапливаются, становятся в два ряда и не пропускают последующие транспортные средства, создают помехи! Из-за этого заторы, не могут проехать другие, тогда как больше половины остановки не используется по назначению, а просто пустует или превращены в стоянки для таксистов или паркуются машины.

Посмотрите, что творится на остановке Советская ул. Киевская, Ахунбаева и проспект Мира, Гоголя и пр.Чуй и т.д. Неужели нельзя проехать на другой конец остановки и остановиться в один ряд, не создавая помехи другим?


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URL: https://www.vb.kg/376768
Теги:
ДТП, маршрутки, ПДД, Бишкек, общественный транспорт
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Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (23 материалов)
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Комментарии
Bishkekman
22.02.2019, 16:06
Карма: +40
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 14
Комментариев: 85

Думаете они не знают? Маршрутки принадлежат не простым людям, а чиновникам и депутатам, поэтому их и не трогают. 

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