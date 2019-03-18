В Бишкеке маршрутка влетела в дерево

Сегодня утром в микрорайоне Аламедин-1 Свердловского района Бишкека маршрутное такси "перелетело" через бордюр и врезалось в дерево. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

ДТП произошло в мкр. Аламедин-1 по улице Калинина, вдоль канала. Редакция выясняет, были ли в салоне бусика, следовавшего по маршруту Сары-Озон, Ош Базар, пассажиры.

В пресс-службе ГУОБДД МВД КР пока информацию по этому факту не получали. Но пообещали рассказать подробности, как о них станет известно.