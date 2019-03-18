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В Бишкеке маршрутка влетела в дерево

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- Оксана Гут
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Сегодня утром в микрорайоне Аламедин-1 Свердловского района Бишкека маршрутное такси "перелетело" через бордюр и врезалось в дерево. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

ДТП произошло в мкр. Аламедин-1 по улице Калинина, вдоль канала. Редакция выясняет, были ли в салоне бусика, следовавшего по маршруту Сары-Озон, Ош Базар, пассажиры.

В пресс-службе ГУОБДД МВД КР пока информацию по этому факту не получали. Но пообещали рассказать подробности, как о них станет известно.


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URL: https://www.vb.kg/377263
Теги:
ДТП, маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, ГУОБДД
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Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (25 материалов)
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Комментарии
Нур
18.03.2019, 14:52

Телефон булардын кулактарынан тушпойт, алаксыды да.

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Bishkekman
18.03.2019, 15:43
Карма: +68
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Плюсов: 88
Минусов: 20
Комментариев: 130

Левый лонжеров всмятку, восстановлению не подлежит. Думаете отправят на разбор? Ага, щас. Подрихтуют подварят и будет дальше людей возить. Маршрутки же у нас вечные, ремонтируют пока в пыль не рассыпятся. А вот на городские, китайские автобусы даже запчасти не закупали, просто списали несколько сотен машин. Чтобы объявить новые гранты и новые деньги украсть. Вот она разница между государственной и частной собственностью. 

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