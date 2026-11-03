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Кыргызстан и Латвия обсудили взаимные визиты на высоком уровне

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров принял копии верительных грамот у чрезвычайного и полномочного посла Латвии в КР Даце Рутки. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, в ходе встречи особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей и реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили организацию взаимных визитов на высоком уровне, активизацию межпарламентского взаимодействия и расширение договорно-правовой базы между двумя государствами.

Кроме того, рассматривались вопросы развития сотрудничества Кыргызстана и Латвии на международных площадках.


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URL: https://www.vb.kg/462808
Теги:
Латвия, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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