Кыргызстан и Латвия обсудили взаимные визиты на высоком уровне

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров принял копии верительных грамот у чрезвычайного и полномочного посла Латвии в КР Даце Рутки. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, в ходе встречи особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей и реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили организацию взаимных визитов на высоком уровне, активизацию межпарламентского взаимодействия и расширение договорно-правовой базы между двумя государствами.

Кроме того, рассматривались вопросы развития сотрудничества Кыргызстана и Латвии на международных площадках.