Вязала ночами ради сына: история мастерицы из Кара-Балты

Жительница Кара-Балты Татьяна Борщевская уже около 15 лет создаёт мягкие игрушки своими руками. Её увлечение вязанием превратилось в источник заработка при непростых жизненных обстоятельствах. Когда маленькому сыну потребовалось длительное лечение, именно рукоделие и помощь неравнодушных людей позволили семье справляться с финансовыми трудностями.

Сегодня её игрушки можно встретить далеко за пределами Кыргызстана. В интервью "Вечернему Бишкеку" мастерица рассказала, как начиналось её дело, почему покупатели предпочитают индивидуальные заказы, сколько времени уходит на изготовление игрушек и с какими трудностями сталкиваются те, кто зарабатывает ручным трудом.

- Татьяна, расскажите, как вы начали вязать мягкие игрушки? Когда увлечение превратилось в источник дохода?

- Вязать я умею с детства. Меня учили бабушка и мама. Сначала это были салфетки, шарфики, потом я начала вязать одежду. Уже в школьные годы ходила в вещах, которые сделала собственными руками.

В 2008 году у меня родился сын с тяжёлым диагнозом. Ему требовалось длительное лечение, в том числе в частных клиниках. Денег у нас тогда практически не было. Мы обращались к разным специалистам, искали возможности помочь ребёнку.

Моя мама работала в детском доме, куда приезжали волонтёры с интернет-форума "Дизель". Как-то они узнали о нашей ситуации и начали помогать. На форуме размещали информацию о сборе средств на лечение сына. Люди откликались, поддерживали нас, но лечение требовало больших расходов.

Среди волонтёров была девушка по имени Анастасия. У неё была маленькая дочь, и однажды моя мама в знак благодарности связала для девочки летние костюмчики. Тогда Настя узнала, что у нас целая семья вязальщиц, и предложила попробовать продавать изделия.

Идея была в том, чтобы люди не просто давали деньги на лечение, а получали взамен что-то сделанное своими руками.

Сначала мы вязали одежду, но это занимало много времени. Нужно было подбирать модели, учитывать размеры, выполнять индивидуальные заказы.

Позже Анастасия нашла в интернете слингобусы. Это специальные бусы для кормящих мам, которые ребёнок может перебирать пальчиками во время кормления. В них также использовались маленькие вязаные игрушки.

На форуме была ещё одна волонтёр, Зульфира. Анастасия договорилась с ней, чтобы попробовать выставить наши изделия в кофейне. Так примерно в 2010 году мои первые вязаные игрушки появились в продаже.

- Насколько сложно было наладить производство в первые годы?

- Когда игрушки начали продаваться, спрос оказался очень большим. Информация о нашей семье распространялась через форум, люди узнавали о ситуации с сыном и старались помочь. Игрушки раскупали очень быстро.

Поскольку деньги на лечение были нужны постоянно, приходилось работать практически без отдыха. Иногда я вязала ночами, а перед праздниками могла сидеть за работой до самого утра. Нужно было сделать как можно больше игрушек, но при этом сохранить качество.

Тогда даже покупка материалов была проблемой. Всё приобреталось постепенно, буквально по одной бусинке. Приходилось искать по Бишкеку магазины, где продавались пряжа и необходимые принадлежности.

Помню, что именно Анастасия привела меня в один из таких магазинов. Первые закупки материалов она даже оплачивала сама, потому что у нас совершенно не было денег.

- Сколько времени уходит на создание одной игрушки и от чего зависит сложность работы?

- Всё зависит от размера, количества деталей и сложности персонажа. Например, если вяжешь героя мультфильма, важно добиться сходства, чтобы его сразу узнавали.

На маленький брелок может уйти около двух часов, а на более сложную игрушку иногда требуется два дня.

Конечно, многое зависит и от обстоятельств. От моего самочувствия, состояния здоровья сына, домашних дел. Ведь помимо вязания нужно заниматься семьёй, отдыхать и решать повседневные вопросы.

Сейчас я стараюсь выбирать более сложные и необычные модели. Хочется создавать что-то интересное, а не постоянно повторять одно и то же.

- Откуда вы черпаете идеи для своих игрушек? Разрабатываете собственные модели или используете готовые схемы?

- Когда я только начинала, в интернете можно было найти в основном фотографии игрушек зарубежных мастеров. Готовых схем и описаний практически не было. Приходилось всё придумывать самостоятельно.

Я не рисую эскизы и не делаю чертежи. Просто сажусь, начинаю вязать, и постепенно появляется игрушка. Даже сама не всегда заранее представляю конечный результат. Может быть, это талант.

Сейчас ситуация изменилась. В интернете очень много готовых схем, как бесплатных, так и платных. Если мне особенно нравится какая-то игрушка, могу купить описание у другого мастера, например из России. Иногда просто смотрю на фотографию и пытаюсь повторить.

Готовые схемы значительно экономят время, но мне всё равно хочется совершенствоваться, делать игрушки красивее и интереснее.

- Какие материалы используете для вязания? Можно ли приобрести качественную пряжу в Кыргызстане?

- Для игрушек я стараюсь выбирать качественные материалы. За 15 лет работы уже научилась разбираться в пряже, смотрю, что используют другие мастера, читаю отзывы и ищу подходящие варианты.

Сейчас в Кыргызстане можно купить хорошую пряжу, но выбор пока небольшой. Есть возможность заказывать материалы через маркетплейсы, однако это обходится дороже.

Для меня важно, чтобы игрушки были качественными, чтобы покупатели оставались довольны и возвращались за новыми заказами.

- Как рассчитываете стоимость готовой игрушки? Насколько покупатели готовы платить за ручную работу?

- Честно говоря, мне до сих пор сложно определять стоимость своих изделий. Иногда, если сомневаюсь, спрашиваю у мамы, сколько, по её мнению, должна стоить игрушка. Она называет цену, а я уже думаю, насколько она подходит.

Конечно, существуют специальные формулы расчёта стоимости ручной работы. Я также смотрю, как оценивают свои изделия другие мастера.

Но здесь есть важный момент. Например, в России аналогичная вязаная игрушка может стоить значительно дороже, чем в Кыргызстане. При этом материалы иногда обходятся практически в одинаковую сумму.

Просто покупательная способность в разных странах и даже регионах отличается. Поэтому нельзя ориентироваться исключительно на чужие цены. Нужно учитывать возможности местных покупателей.

- Сколько игрушек вы изготавливаете за месяц и какой доход приносит это занятие?

- Сейчас я вяжу меньше, чем раньше, потому что стараюсь выбирать более сложные и необычные модели. Поэтому точное количество назвать трудно. В среднем, наверное, получается около 20–30 игрушек в месяц. Иногда дополнительно делаю небольшие брелоки, штук десять, чтобы немного отдохнуть от сложных работ.

Что касается дохода, здесь всё непредсказуемо. Например, я привожу новые игрушки в кофейню, и бывает, что их покупают практически сразу. А иногда они могут лежать несколько месяцев, пока не найдётся покупатель. Поэтому говорить о каком-то стабильном ежемесячном заработке сложно.

- Какие игрушки пользуются наибольшим спросом? Часто ли поступают индивидуальные заказы?

- Лучше всего продаются новогодние игрушки. Особенно активно их покупают перед праздниками.

Мне кажется, за эти 15 лет я уже связала практически всех возможных персонажей. Конечно, есть любимые герои, которых мне особенно приятно создавать. Но я не могу вязать по 50 одинаковых игрушек. Хочется постоянно делать что-то новое.

При этом практически все заказы у меня индивидуальные. Покупатели редко выбирают игрушки, которые я уже вязала раньше. Чаще присылают фотографии или картинки и просят связать определённого персонажа.

Иногда мне даже немного обидно. Думаю, почему никто не заказывает того же мишку или зайчика, которого я связала буквально вчера? Но почему-то люди предпочитают своих персонажей. Так что практически каждый заказ становится новой задачей.

- Используете ли вы национальные мотивы и кыргызских персонажей при создании игрушек?

- Кыргызских персонажей я, к сожалению, знаю недостаточно хорошо. Пробовала вязать игрушки с национальными мотивами, но переживаю, чтобы случайно не нарушить какие-либо культурные или религиозные традиции.

Не хотелось бы, чтобы мои работы воспринимались как неуважение к национальным ценностям. Поэтому думаю, что здесь нужен человек, который разбирается в таких вопросах и сможет подсказать, как правильно использовать национальные элементы.

- Насколько сложно продвигать изделия ручной работы? Помогают ли социальные сети находить покупателей, в том числе за рубежом?

- Через социальные сети тоже находятся покупатели, хотя у меня нет профессиональных навыков фотографа или блогера. К тому же не всегда хватает времени и возможностей, чтобы правильно организовать рекламу.

Когда заканчиваю вязать игрушку, обязательно фотографирую её, прежде всего для себя, на память. Возможно, когда-нибудь захочу повторить эту работу. Затем публикую фотографии в социальных сетях.

Бывает, что подписчики или друзья сразу бронируют игрушку. Так тоже происходят продажи.

Что касается зарубежных покупателей, здесь большую роль играет кофейня. Благодаря её посетителям и гостям мои игрушки часто уезжали и продолжают уезжать за границу. Сегодня они есть во многих странах мира.

- Планируете ли вы развивать собственный бренд вязаных игрушек?

- Как такового собственного бренда у меня пока нет. Сейчас в свободном доступе очень много готовых описаний и схем для вязания. Я пользуюсь ими, потому что это экономит время. Не нужно самостоятельно придумывать каждую модель.

Но, конечно, хочется развиваться дальше. Буду стараться делать свои работы ещё красивее и интереснее, чтобы они отличались от изделий других мастериц.

- Как вы считаете, может ли вязание игрушек стать перспективным направлением креативного предпринимательства в Кыргызстане?

-Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но я надеюсь, что когда-нибудь изделия ручной работы, в том числе вязаные игрушки, будут пользоваться большим спросом в Кыргызстане. Я в это искренне верю.