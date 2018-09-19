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У Омурбека Бабанова появился шанс вернуться в Кыргызстан?

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- Екатерина Улитина
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Известного политика подозревают в разжигании межрегиональной розни

Уголовное дело в отношении экс-лидера фракции "Республика-Ата Журт" Омурбека Бабанова приостановлено. Об этом сегодня, 19 сентября, во время заседания Жогорку Кенеша заявил глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.

- Все собранные материалы и доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Сейчас мы ждем ответы на запросы. Расследование дела приостановлено, - сообщил депутатам Идрис Кадыркулов.

Напомним, ГКНБ возбудил уголовное дело на Омурбека Бабанова сразу после президентских выборов в 2017 году. По версии следствия, являясь кандидатом в президенты КР, Омурбек Бабанов допустил высказывания, разжигающие межрегиональную рознь, выступая перед избирателями города Оша. Второе уголовное дело на него возбудили из-за обвинений в попытке насильственного захвата власти. После этого, Бабанов уехал в Россию, а потом объявил об уходе из политики.


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URL: https://www.vb.kg/373566
Теги:
ГКНБ, Омурбек Бабанов, Идрис Кадыркулов
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