Доставайте сапоги и пуховики - будет холодно!

В период с 21 по 24 сентября на большей части территории временами дожди, на летних пастбищах, которые расположены в высокогорных районах, переход дождя в снег, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 17-22 м/с.

21-24 сентября ожидается понижение дневной температуры воздуха: в Чуйской долине до 16…21°, в Таласской долине 13…18°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 20…25°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 11…16°, в горных районах 5…10°, в высокогорных районах 0…-5°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 20-24 сентября

20 сентября ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях в отдельных районах, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях в горных районах дожди, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

21 сентября ночью в отдельных районах, 21 сентября днем и 22-24 сентября на большей части территории временами дожди, на летних пастбищах, которые расположены в высокогорных районах, переход дождя в снег, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-26 сентября

25 сентября местами дожди, в горах снег. 26 сентября без осадков. Небольшое повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз пожарной опасности в лесах Кыргызской Республики

В лесах Таласского, Лейлекского, Базар-Коргонского, Аксыйского, Токтогульского и Нарынского районов высокая пожарная опасность, по остальной территории малая пожарная опасность.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 20-24 сентября

20 сентября ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях в отдельных районах, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях в горных районах дожди, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

21 сентября ночью в отдельных районах, 21 сентября днем и 22-24 сентября на большей части территории временами дожди, на летних пастбищах, которые расположены в высокогорных районах, переход дождя в снег, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-26 сентября

25 сентября местами дожди, в горах снег. 26 сентября без осадков. Небольшое повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз пожарной опасности в лесах Кыргызской Республики

В лесах Таласского, Лейлекского, Базар-Коргонского, Аксыйского, Токтогульского и Нарынского районов высокая пожарная опасность,по остальной территории малая пожарная опасность.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 20-22 сентября

20 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

21 сентября ночью без осадков. 21 сентября утром, днем и 22 сентября временами дожди. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 20-22 сентября

20 сентября и 21 сентября ночью без осадков. 21 сентября утром, днем и 22 сентября временами дожди. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Чолпон-Ата на 20-22 сентября

20 сентября ночью без осадков, днем возможен слабый дождь. Ветер западный 4-9 м/с.

21 сентября ночью без осадков. 21 сентября днем и 22 сентября временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с.