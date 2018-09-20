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Сотрудников ВД, состоящих в родстве с преступниками, увольнять не будут

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- ВБ
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Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 19 сентября 2018 года рассмотрела дело о признании подпункта "ч" пункта 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, утвержденного постановлением Правительства КР от 20 июня 2013 года № 360 и вынесла решение о том, что оспариваемая норма противоречит части 2 статьи 20 Конституции, сообщает пресс-служба КП ВС.

Оспариваемая норма предусматривала основания увольнения сотрудника органов внутренних дел в запас (с постановкой на воинский учет), в связи с осуждением близких родственников сотрудника за особо тяжкие преступления, а также при признании их, в судебном порядке, членами организованных преступных группировок.

Своё решение Конституционная палата обосновала следующими выводами.

Одним из фундаментальных основ неукоснительного соблюдения прав человека являются принципы недискриминации и равенства всех перед законом и судом, которые гарантированы Конституцией (абзац второй части 2 статьи 16). Вместе с тем Конституция допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина в конституционно значимых целях, от которых зависит безопасность всего общества и благоприятность условий его существования.

Увольнение сотрудника органов внутренних дел КР в запас (с постановкой на воинский учет) в связи с осуждением близких родственников сотрудника за особо тяжкие преступления, а также при признании их, в судебном порядке, членами организованных преступных группировок, является ограничением права на службу в органах внутренних дел. Такие ограничения допустимы согласно Конституции исключительно законом. Однако оспариваемая норма введена подзаконным актом, что является недопустимым в силу требований абзаца второго части 2 статьи 20 Конституции.

Конституционная палата также отметила, что оспариваемая норма носит достаточно обобщенный характер и не учитывает все аспекты правоотношений, на которые направлено его регулятивное воздействие, что приводит к формальному правоисполнению и его несоразмерности преследуемым целям.

Подобные ограничения, обусловленные особенностями службы в правоохранительных органах, должны быть дифференцированы и детальны, учитывать все возможные риски нарушения конституционных принципов и порождения новой несправедливости.

В этой связи, Конституционная палата, признавая оспариваемую норму неконституционной, поручила Правительству инициировать изменения в действующее правовое регулирование порядка увольнения сотрудников органов внутренних дел, исходя из правовой позиции, выраженной в мотивировочной части принятого решения.


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URL: https://www.vb.kg/373602
Теги:
Конституционная палата, Конституция, права человека, Кыргызстан
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