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Жээнбеков и Путин проведут переговоры в Душанбе

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- Оксана Гут
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27-28 сентября Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе. Об этом сегодня, 20 сентября, на брифинге рассказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

Он сообщил, что в ходе заседания состоится обмен мнениями по взаимодействию в рамках содружества независимых государств.

- Главы государств обсудят подготовку к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Будут подписаны ряд документов, в том числе в области культурно-гуманитарного сотрудничества и в сфере обеспечения безопасности на пространстве СНГ. Также будут приняты решения по председательству в СНГ на 2019 год и месту проведения очередного заседания совета глав СНГ, - озвучил повестку дня Сыдыков.

Отдельно он подчеркнул, что по предложению кыргызской стороны участники Саммита рассмотрят два вопроса. В частности, по 90-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова и о Всемирных играх кочевников.

В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч президента КР Сооронбая Жээнбекова с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Планируется обсудить актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, а также дальнейшее плодотворное взаимодействие. Ну и традиционно - сверка часов, - заключил Данияр Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/373604
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов, ВОВ, президент, Россия, саммит, СНГ, Таджикистан, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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