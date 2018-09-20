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ГКНБ приостановило следствие лишь по одному уголовному делу Бабанова

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- Виктория Григоренко
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На данный момент приостановлено следствие лишь по одному делу в отношении Омурбека Бабанова. Об этом сообщает ГКНБ.

"Всего расследуется на данный момент два уголовных дела, связанных с бывшим политиком: по факту его выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" города Ош и высказывании там провокационных заявлений. По нему сейчас проводятся следственные мероприятия. Второе - приготовления к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам, выделенное из уголовного дела в отношении Канатбека Исаева и других лиц, следствие по которому приостановлено", - пояснили в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/373613
Теги:
ГКНБ, Омурбек Бабанов, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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