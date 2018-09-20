ГКНБ приостановило следствие лишь по одному уголовному делу Бабанова

На данный момент приостановлено следствие лишь по одному делу в отношении Омурбека Бабанова. Об этом сообщает ГКНБ.

"Всего расследуется на данный момент два уголовных дела, связанных с бывшим политиком: по факту его выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" города Ош и высказывании там провокационных заявлений. По нему сейчас проводятся следственные мероприятия. Второе - приготовления к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам, выделенное из уголовного дела в отношении Канатбека Исаева и других лиц, следствие по которому приостановлено", - пояснили в ГКНБ.