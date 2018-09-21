Сурабалдиева: Нужно сказать народу о веерных отключениях, чтобы готовились!

Будут ли в этом году веерные отключения электричества? С таким вопросом обратилась депутат Эльвира Сурабалдиева к представителям правительства на заседании фракции СДПК.

По ее словам, в городе количество новых домов растет, которые не обслуживаются Теплоэлектроцентралью Бишкека.

- Соответственно, от этих домов растет нагрузка на электрические сети. Может, пора пересмотреть и сравнить рентабельность использования электричества и теплоэлектроцентрали Бишкека. Уже пора с народом открыто разговаривать. Может, хватит врать! Если будут веерные отключения, то надо об этом открыто сказать народу, чтобы люди готовились, - сказала она.

В свою очередь Глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Эмиль Осмонбетов заверил ее, что веерных отключений электричества в этом году не будет.

Напомним, на данный момент проходит заседание фракции СДПК по теме подготовки к отопительному сезону. На заседание приглашены члены правительства.