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Сурабалдиева: Нужно сказать народу о веерных отключениях, чтобы готовились!

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- Бакыт Стамов
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Будут ли в этом году веерные отключения электричества? С таким вопросом обратилась депутат Эльвира Сурабалдиева к представителям правительства на заседании фракции СДПК.

По ее словам, в городе количество новых домов растет, которые не обслуживаются Теплоэлектроцентралью Бишкека.

- Соответственно, от этих домов растет нагрузка на электрические сети. Может, пора пересмотреть и сравнить рентабельность использования электричества и теплоэлектроцентрали Бишкека. Уже пора с народом открыто разговаривать. Может, хватит врать! Если будут веерные отключения, то надо об этом открыто сказать народу, чтобы люди готовились, - сказала она.

В свою очередь Глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Эмиль Осмонбетов заверил ее, что веерных отключений электричества в этом году не будет.

Напомним, на данный момент проходит заседание фракции СДПК по теме подготовки к отопительному сезону. На заседание приглашены члены правительства.


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URL: https://www.vb.kg/373638
Теги:
отключение электроэнергии, отопительный сезон, парламент, правительство, Бишкек, безТЭЦ, Эльвира Сурабалдиева, веерные отключения, ТЭЦ
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