В Казахстане впервые кастрируют педофила

По итогам восьми месяцев 2018 года поступила одна заявка от Туркестанской области (на юге Казахстана). На сегодняшний день проводятся организационные мероприятия по проведению химической кастрации. Об этом пишут РИА Новости с ссылкой на министерство здравоохранения РК.

Отмечается, что на проведение мероприятий по снижению полового влечения, которые осуществляются медицинскими организациями на основании решения суда, на текущий год выделено 9,6 миллиона тенге (около 27 тысяч долларов) из республиканского бюджета. Для проведение химической кастрации на одного пациента в год выделяется в среднем 125 тысяч тенге (около 350 долларов).

В качестве препарата применяется ципротерон. Кратность его введения составляет 10−14 дней.

Напомним, поправки в казахское законодательство по части защиты прав детей были подписаны президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2016 года. А в силу химическая кастрация для педофилов вступила с 1 января 2018 года.

В Кыргызстане также не раз поднималась инициатива введения химической кастрации педофилов. И 5 лет назад Жогорку Кенеш едва не принял соответствующие изменения в уголовный кодекс.

Однако, тогда медики разубедили нардепов в принятии такого решения. Ведь, как считают в отечественном Минздраве, препараты для подавления полового влечения не только дорогостоящие, но и оказывают кратковременное действие. Иными словами, химическая кастрация педофилов – это не решение проблемы, а ее завуалированность.