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КПП "Дустлик" не закрывался для прохода граждан из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Как сообщил VB.KG посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Комил Рашидов, КПП "Дустлик" на кыргызско-узбекской границе работает в штатном режиме.

"Закрытия КПП не было. Пограничники осуществляли упорядоченный пропуск граждан через границу", - пояснил дипломат.

Комил Каюмович также добавил, что Погранслужба Узбекистана за то, чтобы проход граждан осуществлялся без проблем и задержек в обе стороны. КПП, к слову, имеет международный статус и работает 24 часа в сутки.

Напомним, сегодня в кыргызском сегменте Facebook появилось видео с кыргызско-узбекского участка границы. Автор сообщил, что кыргызские пограничники желающих пересечь границу пропустили, но быстро пройти узбекский участок границы не получилось. Граждане "застряли" на нейтральном участке.


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URL: https://www.vb.kg/373666
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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