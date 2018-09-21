КПП "Дустлик" не закрывался для прохода граждан из Кыргызстана

Как сообщил VB.KG посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Комил Рашидов, КПП "Дустлик" на кыргызско-узбекской границе работает в штатном режиме.

"Закрытия КПП не было. Пограничники осуществляли упорядоченный пропуск граждан через границу", - пояснил дипломат.

Комил Каюмович также добавил, что Погранслужба Узбекистана за то, чтобы проход граждан осуществлялся без проблем и задержек в обе стороны. КПП, к слову, имеет международный статус и работает 24 часа в сутки.

Напомним, сегодня в кыргызском сегменте Facebook появилось видео с кыргызско-узбекского участка границы. Автор сообщил, что кыргызские пограничники желающих пересечь границу пропустили, но быстро пройти узбекский участок границы не получилось. Граждане "застряли" на нейтральном участке.