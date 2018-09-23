Омурбек Текебаев не умер

"Представители Омурбека Чиркешевича Текебаева и представители партии Ата-Мекен заявляют, что информация о смерти Омурбека Чиркешевича Текебаева не соответствует действительности.

22 сентября 2018 года в социальной сети Фейсбук была распространена новость о том, что лидер партии Ата-Мекен Омурбек Текебаев умер в результате сердечного приступа.

Представителям Текебаева пока неизвестны авторы и мотивы распространения данной информации.

Данная новость не соответствует действительности. Омурбек Текебаев жив и незаконно содержится в ИК-47 по сфабрикованным обвинениям", - говорится в заявлении пресс-службы партии.

Также указывается, что 21 августа 2018 года Омурбек Чиркешевич Текебаев был признан политическим заключенным, согласно доклада международной правозащитной организации "Евразийская демократическая инициатива".

"Преступления Атамбаева, озвученные Текебаевым до ареста, вследствие которых Текебаев и его соратники подверглись политически мотивированным преследованиям, в настоящее время расследуются международной группой журналистов и в ближайшее время материал будет опубликован в западной прессе", - пообещали представители партии.