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Опасна ли для Кыргызстана лихорадка Западного Нила?

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- Виктория Григоренко
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Лихорадка Западного Нила унесла жизни 27 человек в Греции, более 230 заражены. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Фиксируются случаи появления этого заболевания и в отдельных регионах России. Лихорадка Западного Нила - вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары и клещи. Поэтому, подвержены ему жители более теплых стран.

Врачи относят его к категории особо опасных, так как летальные исходы от него превышают 10 процентов от количества выздоровевших пациентов.

Завотделом надзора и профилактики инфекционных заболеваний Динара Оторбаева заверила редакцию VB.KG, что случаев заражения подобным заболеванием у нас не зарегистрировано.

- В России все случаи заболеваемости лихорадкой Западного Нила – завозные, не местные. Они стали возникать после активизации авиасообщения. Гражданам стало легко добираться до любой страны мира. И иногда они привозят с собой подобные неприятные "подарки". В КР по этому поводу спокойно. Так что беспокоиться не стоит. К тому же, врачи всегда держат в этом направлении "руку на пульсе", - пояснила Динара Оторбаева.


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URL: https://www.vb.kg/373699
Теги:
Госсанэпиднадзор, Минздрав, Греция, Россия, хронические болезни, эпидемия, Кыргызстан, Динара Оторбаева, лихорадка Западного Нила
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