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Кыргызстан в ближайшие 4 года наберет еще $600 млн кредитов и грантов

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- Екатерина Улитина
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Азиатский банк развития до 2022 года планирует выделить Кыргызстану $641 млн в виде кредитов и грантов. Такое решение одобрил Совет директоров АБР в рамках утверждения новой пятилетней стратегией партнерства с Кыргызстаном.

Кредиты будут выдавать под гарантию государства, то есть будут прибавляться к размеру госдолга.

АБР планирует выдавать кредиты для транспортной, энергетической и других отраслей.

- Приоритетными будут реформы среднего и высшего специального образования. Будет также обеспечена безопасная питьевая вода и улучшены системы санитарии в отдельных городских и сельских населенных пунктах, где уровень детской смертности почти вдвое выше, чем в больших городах, - отмечается в сообщении АБР.

Кроме того, финансовую поддержку получат программы "Таза Коом" и "Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества".

Отметим, в Жогорку Кенеше рассматривается инициатива Минфина увеличить порог допустимого соотношения размера внешнего долга к ВВП до 70%. Сегодня внешний долг Кыргызстана составляет $3,8 млрд.


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URL: https://www.vb.kg/373736
Теги:
АБР, Министерство финансов, ВВП, долг, кредит, Кыргызстан
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Комментарии
Эльнура Кыргыз Рустамова
25.09.2018, 19:19
Карма: -2
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Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 4

4 жылда дагы болушунча карызга батырат экен да ээ

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