Кыргызстан в ближайшие 4 года наберет еще $600 млн кредитов и грантов

Азиатский банк развития до 2022 года планирует выделить Кыргызстану $641 млн в виде кредитов и грантов. Такое решение одобрил Совет директоров АБР в рамках утверждения новой пятилетней стратегией партнерства с Кыргызстаном.

Кредиты будут выдавать под гарантию государства, то есть будут прибавляться к размеру госдолга.

АБР планирует выдавать кредиты для транспортной, энергетической и других отраслей.

- Приоритетными будут реформы среднего и высшего специального образования. Будет также обеспечена безопасная питьевая вода и улучшены системы санитарии в отдельных городских и сельских населенных пунктах, где уровень детской смертности почти вдвое выше, чем в больших городах, - отмечается в сообщении АБР.

Кроме того, финансовую поддержку получат программы "Таза Коом" и "Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества".

Отметим, в Жогорку Кенеше рассматривается инициатива Минфина увеличить порог допустимого соотношения размера внешнего долга к ВВП до 70%. Сегодня внешний долг Кыргызстана составляет $3,8 млрд.