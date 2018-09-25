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Диппаспорта в личных целях. Генпрокуратура возбудила уголовное дело

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- Оксана Гут
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Генеральной прокуратурой КР установлены факты использования руководством Министерства труда и социального развития КР дипломатических паспортов в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.

Отмечается, что ряд нарушений требований Закона КР "О внешней миграции", Положения о дипломатическом и служебном паспорта КР были выявлены в министерстве в рамках проводимой плановой проверки.

Так 12 сентября в связи с ненадлежащей организацией работы по выдаче, использованию и возврату дипломатических и служебных паспортов действующих и уволенных сотрудников министерства, в отношении заведующего отделом по управлению человеческими ресурсами Министерства труда и социального развития КР было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения направлены в Первомайский районный суд Бишкека.

В настоящее время проверка в данном направлении продолжается. По итогам будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц министерства.


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URL: https://www.vb.kg/373743
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство социального развития, миграция, нарушения, правительство, следствие
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