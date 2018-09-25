Погода
$ 69.02 - 69.25
€ 80.77 - 81.55

Суд по лишению Кулматова кыргызского паспорта состоится 9 октября

304  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 25 сентября, в Первомайском райсуде началось судебное заседание по иску Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНАГС при ГРС КР) о признании недействительным национальных паспортов Кубанычбека Кулматова.

Напомним, истец заявляет, что они были выданы незаконно в 1996 году. Так как годом ранее, по информации ГКНБ КР, Кулматов получил паспорт гражданина Российской Федерации – соответственно, являлся гражданином этой страны.

Судья, заслушав представителя ДРНАГС, постановил предоставить суду оригиналы документов, подтверждающих что Кубанычбек Кулматов получил паспорт гражданина Кыргызстана незаконно.

В связи с чем заседание было перенесено на 9 октября.

Напомним, 14 июня 2018 года ГКНБ КР возбудил уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека, экс-главы ГТС КР Кубанычбека Кулматова и других лиц по ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

Также он обвиняется в незаконном использовании гранта в 2 млн долларов от китайской компании TBEA.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373746
Теги:
Кубанычбек Кулматов, паспорт, Первомайский район, Россия, суд, уголовная ответственность, гражданство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Марат Мусаевич
25.09.2018, 17:42
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Болбогон айыптар менен иш козгогондору озу  акмакчылык. Кулматовго  саясий куугунтук болуп жатканы баарына маалым. Эми жараандыгын шылтоо кылып ажыратабыз дегендери  акылга сыйбаган иш болуп жатат. Соттордон деги  адилеттулук калыстык  болобу? же ойдо жактын оозун карап алар айткандай боло береби?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эльнура Кыргыз Рустамова
25.09.2018, 19:24
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 4

Ушинтип эле созуп келатышат, бошотушсун да

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  