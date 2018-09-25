Суд по лишению Кулматова кыргызского паспорта состоится 9 октября

Сегодня, 25 сентября, в Первомайском райсуде началось судебное заседание по иску Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНАГС при ГРС КР) о признании недействительным национальных паспортов Кубанычбека Кулматова.

Напомним, истец заявляет, что они были выданы незаконно в 1996 году. Так как годом ранее, по информации ГКНБ КР, Кулматов получил паспорт гражданина Российской Федерации – соответственно, являлся гражданином этой страны.

Судья, заслушав представителя ДРНАГС, постановил предоставить суду оригиналы документов, подтверждающих что Кубанычбек Кулматов получил паспорт гражданина Кыргызстана незаконно.

В связи с чем заседание было перенесено на 9 октября.

Напомним, 14 июня 2018 года ГКНБ КР возбудил уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека, экс-главы ГТС КР Кубанычбека Кулматова и других лиц по ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

Также он обвиняется в незаконном использовании гранта в 2 млн долларов от китайской компании TBEA.