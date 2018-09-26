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Карамушкина: Коррупционеры в Кыргызстане в большей степени - мужчины

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- Оксана Гут
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Сегодня, 26 сентября, на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина призвал коллег обратить внимание на кандидата в Омбудсмены Риту Карасартову. Она отметила, что в Кыргызстане еще не было женщин на этом посту. А зря.

"Я считаю, что у будущего главного правозащитника страны должно быть не только юридическое образование, но и сильный характер, железная воля, решительность. Рита Карасартова претендует на этот пост не первый раз. Я знаю, что ей это далось не легко, но она нашла в себе силу противостоять власть имущим, когда нарушаются права человека. Нужно вообще как можно больше ответственных руководителей в стране - женщин, они не оставят в беде, у них больше решимости продвигать страну к развитию. Даже коррупционеры в стране больше мужчины", - высказалась парламентарий.

Напомним, буквально в прошлом году парламентская фракция СДПК подала в суд на правозащитницу Риту Карасартову и издание 24.kg по статье о защите деловой репутации.

ИА 24.kg опубликовало тогда материал "Регионы показали зубы партии власти" о том, что СДПК теряет позиции в районных кенешах.

"Они заигрались в политику, продают должности направо и налево. А местное население знает, что это за кандидаты. Если человек достойный, к нему не будет претензий", – сказала Карасартова в интервью 24.kg.

Социал-демократы требовали с издания и правозащитницы по миллиону сомов в качестве компенсации за моральный вред.


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URL: https://www.vb.kg/373774
Теги:
выборы, коррупция, омбудсмен, права человека, Жогорку Кенеш, Ирина Карамушкина, Рита Карасартова, СДПК
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