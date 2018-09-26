Прогноз сбылся. Токона Мамытова избрали Омбудсменом КР

Токон Мамытов избран Омбудсменом Кыргызстана. "За" его кандидатуру проголосовало 79 депутатов Жогорку Кенеша. Всего в голосовании участвовало 117 нардепов.

Голосование было тайным. Депутаты голосовали бюллетенями за каждого претендента отдельно. После, в присутствии нескольких представителей парламентских комитетов урну для голосования вскрыли. Это, стоит отметить, далось мужчинам-депутатам нелегко. Так как требовалась не физическая сила, а смекалка.

Подсчитывал голоса председатель комитета по ТЭК и недропользованию Кожобек Рыспаев. Кстати, еще до оглашения результатов пошли разговоры о том, что пост достанется известному карьеристу Токону Мамытову. А нардеп Дастан Бекешев заявил об этом и вовсе накануне заседания палаты.

Согласно закону, Омбудсмен (Акыйкатчы) независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц. Кроме того, он обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий, и без согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления

Напомним, на пост главного правозащитники страны претендовали четверо: Рита Карасартова - 13 голосов, Рыскул Бактыбаев - 6, Токон Мамытов - 79 и Канатбек Азиз - 19. В ходе обсуждений Маматурайим Момунов снял свою кандидатуру.