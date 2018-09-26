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Прогноз сбылся. Токона Мамытова избрали Омбудсменом КР

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- Оксана Гут
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Токон Мамытов избран Омбудсменом Кыргызстана. "За" его кандидатуру проголосовало 79 депутатов Жогорку Кенеша. Всего в голосовании участвовало 117 нардепов.

Голосование было тайным. Депутаты голосовали бюллетенями за каждого претендента отдельно. После, в присутствии нескольких представителей парламентских комитетов урну для голосования вскрыли. Это, стоит отметить, далось мужчинам-депутатам нелегко. Так как требовалась не физическая сила, а смекалка.

Подсчитывал голоса председатель комитета по ТЭК и недропользованию Кожобек Рыспаев. Кстати, еще до оглашения результатов пошли разговоры о том, что пост достанется известному карьеристу Токону Мамытову. А нардеп Дастан Бекешев заявил об этом и вовсе накануне заседания палаты.

Согласно закону, Омбудсмен (Акыйкатчы) независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц. Кроме того, он обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий, и без согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления

Напомним, на пост главного правозащитники страны претендовали четверо: Рита Карасартова - 13 голосов, Рыскул Бактыбаев - 6, Токон Мамытов - 79 и Канатбек Азиз - 19. В ходе обсуждений Маматурайим Момунов снял свою кандидатуру.


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URL: https://www.vb.kg/373785
Теги:
выборы, омбудсмен, права человека, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Рыскул Бактыбаев, Канатбек Азиз, Рита Карасартова, Токон Мамытов
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
26.09.2018, 18:15
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 306
Минусов: 310
Комментариев: 182

Хорошая кандидатура. Знает. Умеет. Надеюсь его знания и возраст послужат на благо граждан Кыргызстана.

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