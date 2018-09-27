Знает ли директор "Кыргызкомур" о накрутке цен на уголь для населения?

В редакцию VB.KG с проблемой высоких цен на твердое топливо обратились сразу несколько читателей. Поводом послужило интервью, которое на днях нам дал директор государственного предприятия "Кыргызкомур" Канатбек Ашырбаев. Он, напомним, заявил, что тонна сортового угля на разрезах стоит 1 300 сомов. И только в Бишкеке выше с учетом доставки - по 3500.

"Откуда у него такие данные? В настоящее время невозможно купить уголь, и цены далеко не такие, как он сказал – гораздо дороже. 4100 сомов за тонну плюс доставка по городу 1000", - написал нам читатель Абдурахим.

В качестве подтверждения он прислал видео, снятое на угольном складе "Кара-Жара" в Кара-Балте, куда приехал закупить три тонны твердого топлива, но так и не дождался очереди. Молодой человек простоял несколько часов, засняв как все это время на склад беспрерывно заезжали грузовые машины перекупщиков.

Сообщение также пришло с Ошской области.

"В Алае в селе Гульча тонна угля стоит 5500 сомов. С разреза отпускная цена - 3200. Говорят, что когда похолодает, у перекупщиков в Гульче цена за тонну достигнет 8000 сомов", - возмущен читатель.

Знает ли директор ГП "Кыргызкомур" о такой накрутке цен? По этому поводу VB.KG обратится к нему за комментариями вновь.