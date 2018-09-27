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Опять? Представители "Ата Мекена" опасаются за жизнь Омурбека Текебаева

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- Бакыт Стамов
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"Слухи о смерти лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева являются доказательством тому, что его жизни действительно грозит опасность. По этой причине необходимо принять срочные меры". Об этом было заявлено в официальном обращении партии к президенту Сооронбаю Жээнбекову, опубликованном на кыргызском языке в соцсетях.

"Сооронбай Шарипович, вы хорошо знаете, что в незаконном аресте Омурбека Текебаева повинен экс-президент Атамбаев и его окружение. Вы были тогда премьер-министром. В СМИ и соцсетях много и часто писалось о том, что в суде по делу Текебаева было много нарушений и фальсификаций. Скорее всего вы об этом не читали и не слышали. Так как вы наш президент и всю информацию вам доставляет ваш аппарат и пресс-служба", - говорится в обращении партии "Ата Мекен".

Действительно ли политику угрожает опасность, или это очередная попытка его соратников вытащить его из мест заключения? Тем более, что ранее "социалисты" неоднократно предпринимали уже подобные попытки. Так, его адвокат еще в мае текущего года пыталась возобновить пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Не получилось. Кроме того, были обращения в международные сообщества, апелляции к болезни политика и так далее. И вот теперь "атамекеновцы" убеждены, что слухи о смерти их лидера являются тревожным сигналом.

Политолог Марс Сариев не согласился с подобными опасениями. Слухи, отметил он в беседе с VB.KG, не могут являться доказательством.

- С другой стороны, я не исключаю, что это могло быть провокацией со стороны его оппонентов. Вообще, каждый политик в возрасте всегда находится в зоне риска. Хотя бы просто в плане здоровья, - предположил политолог.

В свою очередь журналист и политолог Турат Акимов выразил убежденность, что только на основании одних слухов нельзя никому делать поблажек.

- Все равны перед законом, и Омурбек Текебаев такой же заключенный, как и многие другие. Поэтому делать ему поблажки только на основании слухов будет не совсем правильно. Тогда давайте выпустим всех политзаключенных. Единственное, если есть обращение к президенту, то глава государства должен рассмотреть его и дать соответствующие указания правоохранительным органам, которые должны будут проверить этот факт. Если опасения подтвердятся, то ГСИН должна будет обеспечить Текебаеву все условия безопасности, - заявил он VB.KG.

В свою очередь кандидат в депутаты по списку "Ата Мекен" Ташполот Балтабаев считает, что в данном случае необходимо опираться на закон, который гласит, что президент не вправе отменять решение судов трех инстанций.

- Во-первых, спецслужбы должны найти тех, кто в соцсетях распространяет провокационную информацию о мнимой смерти Текебаева, которому я желаю здоровья и долгой жизни. Хоть тюрьма эта строго охраняемый объект, но мы не должны позволять кого-то там убивать. В заключение хочу отметить, что подобные политические документы на имя президента должны приниматься от имени политсовета партии, а не непонятно кого. Когда дело Текебаева прошло все три инстанции суда, президент не вправе отменить приговор суда. Поэтому в данном случае непонятно, кто принял решение об обращении, и на какой закон они рассчитывают, - озвучил он свою точку зрения VB.KG.

Напомним, Омурбек Текебаев был задержан в феврале 2017 года по подозрению в получении 1 млн долларов в 2010 году от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании "Мегаком". Верховный суд в конце 2017 оставил в силе решение первой инстанции, приговорив Текебаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.


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URL: https://www.vb.kg/373805
Теги:
Ата Мекен, ГСИН, Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков, президент, суд, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Расул Борошев
27.09.2018, 15:03
Карма: -2
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Плюсов: 6
Минусов: 8
Комментариев: 4


В СМИ и соцсетях много и часто писалось о том, что в суде по делу Текебаева было много нарушений и фальсификаций. Скорее всего вы об этом не читали и не слышали

.ахахах, ну конечно, у нас премьер - президент же ничего не видят и не слышат.


Слухи о смерти лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева являются доказательством тому, что его жизни действительно грозит опасность

офигенная логика! атамекенцы, хватит хайповать на своем толстеющем! эксвожаке.

и вообще, президент не должен вмешиваться в работу судов, разве не об этом вы сами талдычили, а, господа атамекенцы? так чего теперь апеллируете к главе государства?

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Райзап
27.09.2018, 15:04

с таким именем  он еще многих своих ровесников на свободе и тех кто за него переживает переживет с лихвой если на то будет  воля Всевышнего. 

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Moto Mototo
27.09.2018, 15:26
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 43
Минусов: 15
Комментариев: 111

Работа у них такая, беспокоиться за своего шефа. Что они будут делать, если он помрет? Придется же перекрашиваться и идти в другие партии.

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Наргиза Наргиза
27.09.2018, 15:45
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Шефине катуу кайгырып атышкан го. Тийбейт ага эч ким. Бая күнкү эле фотосун көрдүк го, жап-жакшынакай эле экен, оңолуп калыптыр.

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Горький
27.09.2018, 16:29

Moto Mototo

Работа у них такая, беспокоиться за своего шефа. Что они будут делать, если он помрет? Придется же перекрашиваться и идти в другие партии.

Да и ничего не случится. Вон СДПКовцы выгнали из партии своего лидера, создавшего эту партию и прекрасно живут без него.

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