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Учебная машина застряла на железнодорожном переезде под шлагбаумом

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- Бакыт Стамов
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Машина автошколы в Канте встала между проходящим поездом и перегородкой шлагбаума. Видео об этом появилось в соцсетях.

Голос за кадром со смехом комментирует происходящее.

- Вот так у нас ездят с инструктором в машине, на которой учатся водить. Вот такая езда в Киргизии, - отмечает голос за кадром.

Комментарий к этому видеоролику различные. Кто-то пишет, что в Кыргызстане нарушать правила дорожного движения стало закономерностью, даже с инструктором А кому-то не понравилось, что автор ролика называет Кыргызстан Киргизией.


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URL: https://www.vb.kg/373813
Теги:
Кант, Кыргызстан, автомобили
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Комментарии
Moto Mototo
28.09.2018, 10:58
Карма: +31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 17
Комментариев: 117

А там у них переезд идиотский. Семафор не работает и звука не слышно. Сам недавно там чуть шлагбаумом по машине не получил, потому что начал закрываться неожиданно.

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Нн
28.09.2018, 13:57

Так еще мырк на праворульке по встречке проехал подрезав мпшину автошколы. В отличии от большинства людей этот водитель учится ездить а не тупо покупает права.

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