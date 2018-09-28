Учебная машина застряла на железнодорожном переезде под шлагбаумом

Машина автошколы в Канте встала между проходящим поездом и перегородкой шлагбаума. Видео об этом появилось в соцсетях.

Голос за кадром со смехом комментирует происходящее.

- Вот так у нас ездят с инструктором в машине, на которой учатся водить. Вот такая езда в Киргизии, - отмечает голос за кадром.

Комментарий к этому видеоролику различные. Кто-то пишет, что в Кыргызстане нарушать правила дорожного движения стало закономерностью, даже с инструктором А кому-то не понравилось, что автор ролика называет Кыргызстан Киргизией.