Кто выгоняет депутатов из парламента?

Оправдания депутатов - почему вчера отсувствовали

Вчера сразу после отчета генпрокурора большинство депутатов покинули зал заседания, хотя на повестке дня оставались еще три вопроса. В итоге включая спикера остались только 16 депутатов. Так, полностью отсутствовали члены фракции "Бир Бол", "Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс". Да и количество присутствующих депутатов других фракций тоже не радовало

Можно ли это считать нарушением трудовой дисциплины народных избранников? Ведь статья 41 Регламента ЖК КР гласит, что "депутат обязан присутствовать на заседаниях Жогорку Кенеша, фракции, комитетов и временных комиссий". Этот вопрос редакция VB.KG адресовала самим депутатам.

Так член Комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, депутат Исхак Масалиев не согласился с формулировкой о нарушении трудовой дисциплины.

- Вчера многие депутаты продолжали работать у себя в кабинетах. Остальные заседали в комитетах. Поэтому вчера не было никакого нарушения трудовой дисциплины. Только если депутат отсутствует без уважительной причины, то по отношению к нему применяются административные взыскания, - пояснил он.

Другой депутат Дастан Бекешев также объяснил, почему вчера отсутствовал на заседании парламента.

- Наш Комитет по экономической и фискальной политике вчера по распорядку дня посетил Налоговую инспекцию. Поэтому никакого нарушения трудовой дисциплины с нашей стороны не было, - уточнил нардеп.

Депутат Каныбек Иманалиев также не считает себя нарушителям.

- До этого мы проголосовали за законопроекты, а по Гуревичу и другим вопросам остались только те депутаты, у которых были вопросы по теме, - сказал он.

Выслушать оправдания остальных народных избранников пока не удалось.