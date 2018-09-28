Мужской шовинизм в Кыргызстане, или Женщины, которых они ненавидят...

Историки утверждают, когда–то очень давно в обществе кыргызов, населяющих территорию современного Кыргызстана, царил матриархат. Но это было давно настолько, что сегодня больше похоже на сказку. От владычества женщин не осталось и следа. Сегодня же патриархальное кыргызское общество, кажется, отыгрывается за тот исторический казус. Ну а как еще можно объяснить ненависть, агрессию и жестокость, которые каждый раз выливаются на наших женщин, позволивших себе быть личностью.

Не убили, не украли

Их имена знают даже те, кто не обращает внимания на новостные тренды. Какие же преступления они совершили?

Алия Шагиева: дочь экс–президента Алмазбека Атамбаева, талантливая художница, чьи работы уже бывают на мировых выставках, активистка, жена и молодая мама. Опубликовала свою фотографию, на которой, не прикрывшись, кормила грудью маленького сына.

Реакция: опозорила страну, народ, отца (на тот момент президента), мусульманские традиции кыргызов.

Участница Dog"sFashionShow в ТЦ "Бишкек Парк": девушка выступила со своим питомцем. Все собаки на этом мероприятии были в костюмах. Эта же участница сама оделась в национальный кыргызский костюм и на своего четвероного друга надела бархатную жилетку в национальном стиле и головной убор - калпак.

Реакция: оскорбила кыргызов, честь и традиции народа. Собаку ТРЕБОВАЛИ УБИТЬ, а девушку заставляли принести извинения за нанесенный моральный ущерб народу.

Сусанна Егорян: кыргызстанская модель армянского происхождения, на конкурсе красоты WorldNextTopModel 2017 сфотографировалась с лентой "Армения".

Реакция: требование лишить модель гражданства и выслать в Армению. О том, что девушка выходила с двумя лентами - и Кыргызстана, и Армении, выяснилось позже. Но извинений Сусанне никто не принес.

Гульзат Мамытбек: активистка, общественный деятель, сторонница сайентологической церкви Рона Хаббарда. Активно публикует очень эмоциональные ролики в соцсетях, где делится своими планами, размышлениями. Продвигает различные проекты по развитию Кыргызстана.

Реакция: призывы определить молодую женщину на психиатрическое лечение. Издевки и откровенно оскорбительные обсуждения.

Ирина Карамушкина: депутат парламента от фракции СДПК. Поднимает многие болезненные темы, связанные в том числе с правами и положением детей с нарушениями здоровья, семейным планированием, образованием.

Реакция: оскорбительные выпады, призывы лишить гражданства и выслать из страны, выкинуть из парламента.

Зере: молодая кыргызская певица, выпустившая клип на песню "Кыз" о проблемах женщин в Кыргызстане. В клипе Зере появилась в бюстгальтере.

Реакция: оскорбления, унизительные отзывы, УГРОЗА УБИЙСТВОМ.

Все эти случаи совершенно разные, но связывает их одно - эти женщины, собственно говоря, не сделали ничего предосудительного. Не нарушили закон, не украли, не убили. Но именно они, а не реальные преступники стали мишенью для общественных гнева и ненависти, выплескиваемых на интернет–площадках. И, кстати, женщины, которые совершили реальные преступления - обычно пользователей Кырнета не интересуют.

О природе происходящего мы поговорили с общественным деятелем Эдилем Байсаловым.

Все как у животных

vb.kg: - Эдиль, все происходящее, это что, сексизм на национальном уровне? Как вы это можете объяснить? Почему такой уровень ненависти, проявляемой в соцсетях?

- Это самый банальный мужской шовинизм, и он универсален для всего мира. В тех же Штатах, например, журналистки, активистки жалуются на подобные ситуации. Там психопатия по этому поводу еще больше, чем у нас. Градус взаимной онлайн–ненависти зашкаливает.

Это фрустрация, сублимация. Все это мы видим на примере приматов или стайных собак. Некоторые подавляемые самцы выражают свою агрессию по отношению к более слабым особям. В наших случаях, на женщинах, которые не могут ответить. Хотя, конечно, некоторые из них еще как могут дать отпор.

Когда в Интернете демонстрируется виртуальная агрессия, этим компенсируются собственные проблемы и неудачи. Это даже не мое предположение, наука нам говорит об этом. И подобные случаи нужно воспринимать очень серьезно. Да, казалось бы, можно было бы в ответ и посмеяться или ответить такой же виртуальной угрозой, но поведение определенных лиц должно вызывать беспокойство. Потому что если это не пресекать, решительно не выявлять и не привлекать показательно к ответственности, очень быстро мы получим среду, в которой будет невозможно по–хорошему, по–человечески здоровым и талантливым людям обсуждать волнующие темы.

Ну и опять же по животным поведенческим типам мы знаем, что сначала молчание в ответ воспринимается как слабость или даже страх, а потом природа толкает агрессивных слабаков на еще более серьезные действия - они начинают кусаться и в реальности.

vb.kg: - Ну они тоже, наверное, имеют право на выражение своей позиции. Свобода слова, как–никак...

- Это очень тонкая грань. Одни действительно оправдывают свои заявления в Сети свободой слова, другие, например, серьезные политики, после сомнительных постов сразу заявляют, что их "хакнули" (взломали аккаунты. - Ред.). Кто–то еще думает, что Интернет действительно допускает безграничную свободу слова, но это не так. Другие считают, что анонимность позволяет вседозволенность. И это очень страшно. Гораздо страшнее, чем подобные ситуации в реальной жизни.

Классический пример свободы слова, который мы знаем, можно ли крикнуть "пожар!" в закрытом кинотеатре? Ответ все знают: конечно же, нет. Потому что в результате паники могут быть реальные травмы. Но если в кинотеатре сидит максимум 300 человек, то в интернет–пространстве миллионы. Что с этим делать? Сложная дилемма. Нашему интернет–сообществу нужно взрослеть, более зрело оценивать свою ответственность. Это касается и государственной роли. Например, в Европе, Штатах, Китае, России это все пресекается.

vb.kg: - Не знаю, как наши госорганы будут подобные случаи пресекать, если Госкомитет информационных технологий и связи, выполняя поручение суда, попросил у провайдеров (!) Интернета заблокировать некоторые аккаунты в соцсетях. Что, как известно невозможно.

- Да, это очень печальная история как показатель некомпетентности. В таких случаях мы просто разводим руками... Что касается в целом блокировки тех или иных ресурсов в Интернете, то, мне кажется, мы должны время от времени такого рода запреты пересматривать. Например, уже никто не помнит, за что закрыли доступ к ресурсу "Фергана". Что, этот ресурс является экстремистским? В то время, как действительно опасные ресурсы или сетевые группы никак не контролируются.

Мне говорят, что у меня из кыргызстанцев самое большое количество подписчиков на Twitter. Но это не так. Есть салафистские группы, у которых гораздо больше активных пользователей.

Еще несколько лет назад я выявил такую информационную группу. И вербовка членов этой группы происходила во многих мечетях. Верующих подсаживали на смс–рассылку. Три–четыре года назад участников было больше 120 тысяч, только на эсэмэсках! Сколько их сейчас, когда получили свое развитие Twitter, Facebook, я даже не знаю.

С одной стороны, мы свысока смотрим на наши государственные институты, даже немного подсмеиваемся над тем, что они не могут освоить инструменты контроля за интернет–пользователями и отдельными площадками. Но в то же время, посмотрите, как радикальные салафистские, ваххабитские группировки освоили соцсети, Youtube! И это мы говорим про наши доморощенные организации. А международные экстремистские центры используют их еще на более высоком уровне.

Там все поставлено на поток и очень хорошо финансируется. Посмотрите на историю запуска последних терактов - думаете, большинство едет в Сирию и возвращается террористами? Нет, все происходит виртуально. Это страшнее в тысячу раз. Но почему–то мы об этом не говорим. Вот история с "Синим китом". Мы об этом кричали, боролись с ним. А когда речь касается религии, тут же начинают говорить, что это правоверные, нужно обеспечивать свободу вероисповедания.

Хотя по сравнению с "Синим китом" религиозные экстремистские группировки, ведущие свою деятельность в Сети, страшнее в тысячи раз. Это как атомная бомба!

vb.kg: - Ну а что же делать?

- Лично я считаю, что мы должны защищать информационное пространство. И ни в какие абсолютные свободы я не верю. К сожалению, попытки государства регулировать Сеть воспринимаются как посягательство на нашу с вами свободу. Тут же наши НПО начинают говорить про свободу вероисповедания и слова. Да нет этого нигде в мире! Ни в Саудовской Аравии, ни в Штатах!

vb.kg: - Уточните про ситуацию в США. Ведь мы так любим опираться на американский пример этой самой свободы слова.

- От серьезного краха американцев спасает только то, что в ФБР, АНБ (Агентство национальной безопасности. - Ред.) работают миллионы людей. Контроль и секьюризация, как это называется, очень жесткие. Следят буквально за каждым. У нас такой системы нет. Мы себе такого позволить не можем. Хотя нам это необходимо, ведь мы в одном ряду по угрозам с такими странами, как Афганистан, Сомали, Пакистан.

P.S. Мы договорились с Эдилем продолжить обсуждение этих, безусловно, важных тем. Пока же от перспектив, которые вырисовываются в нашем информационном пространстве, становится страшно. Удастся ли переломить ситуацию или точка невозврата уже пройдена?