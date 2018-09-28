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Дастан Бекешев обвинил Алтынай Омурбекову в ущемлении прав незрячих граждан

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- Бакыт Стамов
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20 сентября текущего года на совещании вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой было принято неразумное решение перенести из Медицинской академии им. Ахунбаева отделение подготовки массажистов из числа незрячих граждан в Бишкекский медицинский колледж. Об этом редакции VB.KG с возмущением заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, там обучаются многие незрячие ребята с регионов, для которых это основной вид заработка.

- Этот вопрос я уже поднял на вчерашнем заседании парламента. Проблема в том, теперь массажное отделение КГМА хотят передать в Бишкекский медицинский колледж. При этом в колледже нет ни общежития, ни каких-либо условий для обучения. Такой опыт уже был, и поэтому я знаю, о чем говорю. В КГМА ребята получают стипендии и имеют места в общежитии. Кроме того, там они обучаются два года, и за это время изучают другие предметы, связанные с медицинским образованием. То есть они становятся более квалифицированными специалистами, и их дипломы везде котируются. В колледже же они будут обучаться три месяца, и куда они потом с этими дипломами, - задался вопросом нардеп.

Прокомментировала свое решение и сама вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

- Вы знаете, мы не принимаем такие решения спонтанно. Прежде всего мы получили информацию, что в этом медучилище при КГМА обучаются около 5 человек. Тем более не забывайте, что вопрос этот очень серьезный, так как речь идет о людях с ограниченными возможностями. Поверьте мне, в колледже им будут созданы условия не хуже, чем они у них были в КГМА. Речь идет и о проживании, и о стипендии. И база клиническая им будет предоставлена такая же, какую они получали в КГМА. Так что поводов для переживания я не вижу, - пояснила вице-премьер-министр редакции VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/373835
Теги:
Дастан Бекешев, Алтынай Омурбекова, инвалиды
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